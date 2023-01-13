顛簸的農曆虎年即將進入尾聲，不過，仍有不少基金在虎年繳出亮眼成績，根據統計，虎年來有11檔投信發行的產業型基金績效超過一成，對比MSCI世界指數同期逾-10%跌幅力爭上游。整體來看，虎年的猛虎產業由資源與醫療勝出，前十強全數為這兩大產業型基金入榜，預期兔年展望仍存變數之下，醫療類股能延續虎年跟漲抗震的好表現。

這11檔績效虎虎生風的基金，表現最亮眼的是30.33%的PGIM保德信全球資源基金，第二強為安聯全球油礦金趨勢基金的25.72%，德銀遠東DWS全球原物料能源基金的22.7%位居第三。之後依次為野村全球生技醫療基金、PGIM保德信全球醫療生化基金、國泰全球資源基金、匯豐黃金及礦業股票型基金、新光全球生技醫療基金、景順全球康健基金、安聯全球生技趨勢基金、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金等。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，今年全球可能面臨經濟衰退，為目前市場多數共識，而經濟衰退與否及衰退程度多大，將影響短期股價表現，但從歷史數據交叉分析可發現，醫療產業營收的成長動能，主要源自創新藥品上市進度，以及專利權過期藥品件數多寡對營收的影響，與GDP變動率相關性低，目前大型藥廠與生技業透過新療法如mRNA癌症疫苗、細胞治療、基因療法、蛋白質降解藥物、肥胖症藥品、雙特異性抗體藥物等，帶動整體獲利居高不墜。

另外，江宜虔說明，受到新冠肺炎疫情影響研發進度，2022年美國的新藥審核件數創下近六年來相對低水位，隨著疫苗的普及讓疫情對全球威脅性降低，目前FDA審核態度維持高度彈性，大致傾向以鼓勵態度審核藥品，有利產業成長。 江宜虔認為，在高競爭力的優勢之下，預期結合防禦特性與高端科技優勢的生技、製藥與健護器材三大次產業，今年的股價成長潛力將維持強勁，而疫情期間產生的遞延醫療需求，則有利提升今年整體醫療服務次產業的獲利能見度。