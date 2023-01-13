★分析

Hodges Capital Management投資組合經理Gary Bradshaw表示，大多數投資人都在預期通膨下降，這是一個正面的跡象，且我也預期企業獲利會不錯。

Aspiriant客戶長Sandi Bragar在談到市場對CPI報告的反應時表示：「市場很高興，但似乎沒有太過興奮。現在任何方向正確的消息，都能讓市場滿意」。

★類股

標普500指數11類股漲多跌少，受原油價格上漲帶動，能源股漲1.87%，表現最佳。必需消費類股跌0.79%，仍是表現最疲弱的族群。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數微升0.14%，收在7,831.25點。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果跌0.06%，微軟漲1.16%，亞馬遜漲0.19%，Alphabet跌0.43%，特斯拉漲0.28%，Meta漲2.87%，網飛漲0.88%。

道瓊指數成分股方面，華特迪士尼漲3.61%，漲幅最大；其次為Salesforce Inc漲3.24%，波音漲3.02%。可口可樂跌1.29%，跌幅最大，其次為Walgreens Boots跌1.24%。

主要晶片股方面，輝達漲3.19%，高通漲2.70%，超微漲2.52%，英特爾漲1.47%，恩智浦漲0.88%，應用材料漲0.13%，德州儀器跌0.41%，美光跌1.36%。

★焦點股

特斯拉漲0.28%，收在123.56美元，盤中一度重挫5%。彭博社援引知情人士報導，特斯拉已經推遲其擴建上海廠的第三期項目，使特斯拉在中國年產200萬輛車的目標蒙上陰影。這項擴產計畫原定於今年中啟動。消息人士表示，特斯拉推遲上海廠擴廠計畫，主要因為一些中國中央政府官員對特斯拉公司與其執行長馬斯克有疑慮，包括特斯拉是一家美國公司、馬斯克旗下SpaceX的星鏈項目，以及特斯拉的數據蒐集等問題。報導指出，上海市政府對特斯拉仍然表示支持，但該廠三期項目的前景仍取決於北京當局的態度。

台積電法說會沒有釋出利空消息，ADR大漲6.38%，收在87.00美元。該全球晶圓代工龍頭去年業績與今年展望大致符合市場預期。台積電預期今年上半年營收逐季下滑，到下半年進入旺季才會明顯回升，全年營收將較去年微幅成長。該公司並將今年的資本支出計畫從去年的362.9億美元下修至介於320～360億美元。

羅技（Logitech）重挫16.86%，收在56.66美元。該PC配件大廠上季營收獲利雙雙下滑，並將本財年（截至2023年3月底）營收預測從先前預估的跌4%～8%大幅下修至跌13%～15%。

★台股ADR

台積電ADR漲6.38%，收87.00美元，換算台股價格為529.97元。

聯電ADR漲1.75%，收7.57美元，換算台股價格為46.11元。

日月光ADR漲0.57%，收7.06美元，換算台股價格為107.52元。

中華電信ADR跌0.03%，收37.44美元，換算台股價格為114.03元。