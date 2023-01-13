搶攻「史上最長連假」商機，台北晶華酒店「食、宿、玩」全面出擊，1月20日除夕起館內外中、西、日式餐廳推出一系列團圓大餐，除夕到初七二樓上庭酒廊推出「牛排龍蝦吃到飽」，初三至初七配合「晶華陸上遊輪假期」住房專案，酒店將變身「皇家夜總會」，擺設遊藝性質的轉盤與拉霸機，讓消費者試試手氣。點心房推出造型奇趣的兔年甜點，即日起販售至1月29日，每款220元起，以多元特色美食與精彩活動，豐富新年假期。

大年初一（1/21）中午十二點，台北晶華酒店特別安排「祥獅獻瑞」表演為所有賓客討個吉利好彩頭。大年初二（1/22）則有財神爺喜臨門，到酒店各餐廳分享財氣。大年初三（1/24）至初七（1/28）配合「晶華陸上遊輪假期」住房專案的啟航，酒店將變身「皇家夜總會」，擺設遊藝性質的轉盤與拉霸機，讓消費者試試手氣。

10天連假中，台北晶華酒店二樓「上庭酒廊」推出「海陸狂饗宴」，初一至初七的午餐及晚餐時段，消費者可以無限量大啖爐烤美國肋眼牛排，以及肉質鮮甜的大西洋海域龍蝦，自助餐檯上也擺滿著新鮮翠綠的時蔬沙拉和應景的現做糕點，每人2,888元可在90分鐘內無盡享用美饌。晶華法籍主廚諾爾也特別為龍蝦調製了雪莉醋、辣根醬以及傳統的海鮮雞尾酒醬，要用最精緻且澎派的五星美饌，為來客打造豐美富足的美好假期。

晶華郵輪管家團隊策畫的「兔年樂遊航程」郵輪式度假體驗住房專案，將於1月20日至28日熱鬧登場，全面升級創意共學課程與體驗，推出迎新春聯剪紙以及手作舞獅面具等活動，讓節慶文化融入玩樂學習。五樓遊戲室每晚更化身為「童玩俱樂部」、透過玩骰子、彈珠臺、套圈圈等多項童年競賽，為全家人的新春假期增添趣味。專案兩人成行、每房每晚7,350元起，贈送兩位6歲以下孩童免費入住，以及全天候餐飲服務。大年初三至初七入住專案還可至二樓上庭酒廊參加熱鬧有趣的「皇家夜總會」，暢玩俄羅斯輪盤、擲骰子、撲克牌等趣味遊戲，並享受中庭樂團的熱力演唱及新春活動，盡情感受過年的歡樂氛圍。