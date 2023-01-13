老字號食品廠泰山(1218)爆經營權爭奪戰，日前，公司派為鞏固經營權祭出焦土政策，大動作出售金雞母全家(5903)，讓大股東龍邦(2514)氣得提告，認為此交易金額龐大，必須提請股東會表決，但公司派在董事會決議後就火速賣股，恐怕違反公司法第185條規定。

相關事件引發各界對公司法第185條的討論，關鍵在於，到底泰山賣掉的全家股權算不算主要部分之營業或財產？中國文化大學法學院院長吳盈德表示：「若參考以往法院實務見解，應不至於構成『主要部分』。」

目前，法院判決對於判斷「主要部分」之標準有二；其一是，該部分營業或財產轉讓，足以影響公司所營事業不能成就；其二是，質與量兩方面判斷。

吳盈德指出，如果以第一個標準檢視泰山案，由於泰山本業為食品業，全家僅為其轉投資，泰山處分全家持股當然不會導致食品本業無法繼續經營，故不屬主要部分之營業或財產；若以第二個標準檢視，即以標的價值（量）及該交易是否使公司營業無法繼續，或至少令營業大幅減縮（質）衡量，全家持股也非屬公司主要部分的營業或財產。

正大聯合會計師事務所羅裕民會計師也持相同看法，查詢泰山去年第3季財報，全家持股約佔泰山總資產3成，而泰山去年12月營收較去年同期增加6.95％，也就是說，泰山於當年12月5日處分全家股權後，截至12月底，營業不但未大幅減縮反而還呈現成長。他認為，以質與量判斷，全家股權應不屬於泰山主要部分營業或財產。

昨（12）日泰山發出的新聞稿也重申，公司於去年12月2日經審計委員會、董事會充份討論後決議處分全家股份，依市場機制，透過鉅額逐筆交易方式，完成出售約19％股權，總金額約新台幣80億元，獲利約54億元，獲利了結對股東權益有鉅大的貢獻，也讓公司未來經營方向能更專注於食品本業，實屬正當。

泰山再次強調，公司決策的程序與實體均依法、依現行市場機制進行，且事前亦請二位律師審核並出具適法性意見，其依法實屬有據，且保勝及龍邦身為大股東，也充份參與董事會的決議過程，冀望該等公司可以本著維護公司及股東最大權益的立場行事為宜。