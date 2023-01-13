美國女歌手關史蒂芬妮（Gwen Stefani）日前接受雜誌採訪時，擁有愛爾蘭和意大利血統的她，竟脫口：「天哪，我是日本人，我不知道」，這番言論讓她遭受批評，認為身為一名白人卻發表這段話語，根本是在消費亞裔族群。

據美國《有線電視新聞網》(CNN) 報導，關史蒂芬妮在雜誌訪談宣傳自家美妝品牌時，提及日本文化對自己的影響，她表示「那是一種充滿傳統的文化，但又如此具有未來感，重視藝術、細節和紀律，對我來說很迷人。」認為父親時常去日本出差，並分享將過程中的所見所聞分享，讓她因此深受影響，直言：「我是日本文化的超級粉絲。」

Gwen Stefani is facing criticism after her "I'm Japanese" comment in a recent interview with Allure magazine. https://t.co/0VioPk5jW9 pic.twitter.com/097CKBxtnQ — CNN (@CNN) January 11, 2023

然而，2004年她推出專輯《愛·天使·音樂·寶貝》後，一直受到有文化挪用（cultural appropriation，強勢文化惡意詮釋或抄襲相對弱勢的文化）的指控，就連訪問過她的記者卡拉歐都表示為其言論感到不適，指出：「在美國亞太裔（AAPI）社群種族歧視上升的背景下，我羨慕任何人都可以聲稱自己是充滿活力、富有創造力的族群，但卻避免了可能令人痛苦、恐懼的那些敘述」。

關史蒂芬妮此番言論在推特廣為流傳，使她遭受眾多網友批評「消費亞裔」。然而，關史蒂芬妮的團隊認為卡拉歐誤解她的意思，但並未對後續的採訪請求做出回應。