以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的新政府自去年年底上台以來，國內的議題特別是對巴勒斯坦人的政策不斷成為頭條新聞，但在外交政策上，特別是有關烏俄戰爭的方面，外界認為，納坦雅胡政府偏離了前政府的路線。不過專家認為，以色列不管是哪任政府都會小心翼翼處理烏俄戰爭，而且以色列雖然沒有提供武器但仍不斷提供關鍵資源。

以新任外交部長在1月2日的首次公開演講為例。除其他事項外，外交部長科恩（Eli Cohen）說，新政府在涉及俄羅斯和烏克蘭的問題時將會「少說話」（Talk less），這意味著納坦雅胡政府將避免對烏俄戰爭表態。

1月2日，科恩就任以色列外交部長後發表談話。（路透社）

科恩在與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）交談之前，還與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行了交談，這一個決定讓烏方感到不安，駐以色列大使說，這通電話證明以色列在納坦雅胡領導下正在改變路線。

以色列巴伊蘭大學政治研究所所長林霍爾德（Jonathan Rynhold）表示：「2屆政府之間的區別在於，上一個執政政府在意識形態上百分之百地同情烏克蘭，並試圖在不完全疏遠俄羅斯的情況下盡可能地支持烏克蘭，」

「這個政府不太關心意識形態的同情心。他們並不希望看到民主戰勝獨裁，也不一定樂見於國際制裁成功，因為他們可能會擔心出現先例。」他指的是以色列本身持續佔領巴勒斯坦領土，可能會遭到制裁。

現在看來，以色列新政府似乎正試圖向俄羅斯發出更積極的信號，同時繼續其自身長期存在的外交政策理論。

林霍爾德更近一步談到：「以色列在俄羅斯和烏克蘭問題上有2個核心的國家安全利益，第一，與美國維持良好的關係，第二，讓俄羅斯接受以色列在敘利亞對伊朗軍隊、火箭發射場和武器走私的軍事行動自由，」。

「這需要與俄羅斯積極協調，以避免俄羅斯和以色列軍隊之間發生衝突。現任和前任政府一直在尋求平衡這些目標，」但由於烏俄戰爭，以色列與俄羅斯的關係變得越來越複雜，甚至困難。

耶路撒冷希伯來大學的國際關係專家弗里曼（Yonatan Freeman）說。

「在烏俄戰爭之前，以色列關於這2個國家的外交政策需要在許多領域建立關係，並且一直在尋求變得更加強大，」「這兩個國家仍然有大量的猶太人口，數十萬以色列人與仍然生活在那裡的人有家庭聯繫。此外，在農業、旅遊，甚至高科技產業等領域都有強大的貿易。」

除了這些因素，以色列和俄羅斯也還在就與敘利亞有關的安全事務上進行協調。因此，自烏俄戰爭爆發以來，甚至在納坦雅胡政府政府上台之前，以色列就已經在走鋼索。

一方面，它認為自己是西方陣營的一部分，另一方面，它斷然拒絕採取明確的立場，並拒絕了每一個向烏克蘭提供武器的請求。與歐洲或其主要盟友美國不同，以色列只提供人道主義援助以及一些防禦性設備，如頭盔和防護背心。

12月，當以色列沒有收到參加烏克蘭在巴黎舉行的團結會議的邀請時，基輔表示很沮喪。無論哪位總理執政，以色列在面對俄羅斯時都可能會小心翼翼。

但一些專家說，它所做的遠遠超過了外界所周知的程度。弗里曼表示：「隨著戰爭的持續，以色列已經採取了更多的行動，主要是在幕後，加入或考慮西方對俄羅斯的一些財政限制，」「以色列還增加了對烏克蘭的援助，甚至最近提供了發電機，並在以色列治療受傷的烏克蘭士兵。」

「根據一些報道，以色列可能正在協助烏克蘭掌握如何利用電子手段攔截伊朗無人機的技術，並允許以色列領土被用作其他國家向烏克蘭運送貨物的中轉站，或允許其他國家的各種偵察機通過其領空飛往戰區。」