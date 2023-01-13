行政院長蘇貞昌拍板開春後全民普發6000元，行政院會昨（12）日也正式通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」。一份網路民調顯示，政府目前初步規畫3種管道發放6000元，39.7%的民眾打算線上申請，34.8%打算ATM操作領取，18.4%打算郵局臨櫃申領，卻也有1.5%的民眾並不打算領取。
《yahoo!新聞》昨日針對普發現金6000元領取問題，進行網路民調。截至今日早上9時30分，已有約10300人參與投票。
針對「『普發現金6000元』擬3管道發放，你打算怎麼領？」有39.7%的民眾打算線上申請、34.8%打算ATM操作領取、18.4%郵局臨櫃申領、5.6%不知道／沒意見、1.5%不打算領取。
至於「領到6000元後，你打算怎麼用？」有高達60.3%的民眾表示將用於日常開銷、14.6%存起來、6.8%旅遊、4.6%吃大餐、5.6%其他、不知道／沒意見3.7%、3.0%買夢想逸品。
文章來源：《yahoo!新聞》網路民調
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