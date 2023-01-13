在零售股帶動下，歐洲股市周四收盤上漲；稍早美國公布12月通膨數據，顯示和緩跡象，也緩解了市場對聯準會近期大幅升息的憂慮。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.81點或0.63%，為450.22點，並收在自四月下旬以來的最高點。零售股躍升1.9%。

英國零售商引領了這一波漲勢；一些大型零售商的財報顯示，購物者享受了近三年來首次不受新冠疫情影響的聖誕購物季；但零售商也警告，將在2023年勒緊褲帶，面臨下滑趨勢。

線上時尚零售商ASOS漲20.9%，報708.5英鎊；該英國公司說，營業結構的改善，有助於公司在全財年實現3億英鎊的獲利。

英國超市龍頭特易購(Tesco)升0.94%，報246英鎊；該公司如同其它競爭同業一樣，公布了優於預期的聖誕假期銷售成績，並維持全年財測指引不變。

另一個正面的因素是，周四公布的美國12月消費者價格指數，數據顯示，出現近2年半來首次的增長放緩；此預示了，儘管勞動力市場維持吃緊，但通膨已經出現下行趨勢。

Commonwealth Financial Network的主管Peter Essele說：「投資人有可能在隨後的幾個交易日為該消息而歡呼，因為今日發佈的消息，加上上周五工資成長放緩的數據，顯示聯準會的要求似乎正在達成目標」。

對利率敏感的科技股升0.4%。

台積電公布上季業績，獲利成長78%，超出預期，帶動半導體相關公司上漲，艾司摩爾(ASML)上漲1.13%，報599.4歐元。

羅技(Logitech)跌16.9%，報52.12瑞朗；該電腦周邊大廠公布去年10~12月銷售和獲利下滑，並下調銷售預期。

遊戲軟體公司育碧(Ubisoft)跌14%，報20.5歐元；該法國公司警告，稱全年營收將低於預期，並推遲了「怒海戰記」遊戲的推出。此也促使一些分析師下調了目標價。