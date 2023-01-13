永豐金(2890)獲外資連7個交易日買超，股價突破月線和季線，周K有望連2紅。永豐金旗下永豐銀行積極推展多元綠色金融服務，攜手售電業者天能綠電提供再生能源售電電費信託管理機制，強化購電、售電的金流安全性。

永豐銀行總經理莊銘福表示，除天能綠電外，去年亦創業界之先與南方電力及陽光伏特家合作導入交易押標金、保證金與再生能源售電電費等信託管理機制以促進綠電交易自由化，迄今累計與三家售電業者合作則為金融業界領頭羊，未來也將持續攜手企業夥伴，逐步邁向淨零永續。

永豐銀行指出，攜手天能綠電導入信託管理機制可提升購電或轉售交易的金流安全性；天能綠電則主要負責整合其母公司－雲豹能源及各家再生能源發電業者所開發的綠電，以提供用電企業多樣化選擇。

莊銘福指出，永豐銀行亦導入信託管理機制協助儲能設備業者標購台灣電力公司的多餘電力，所儲存的電力則可於用電量大時回售台電以緩解需求；信託管理機制則大幅提升儲能設備業者的購電、售電金流安全。

永豐金去年稅後盈餘為158.64億元，年減2.1%；旗下永豐銀行去年稅後盈餘為146.3億元，不僅創下歷年新高紀錄，更較前年的114.15億元，金額增加32.15億元、年增率大幅成長28.16%，是永豐金主要獲利來源。永豐銀去年的獲利貢獻占金控、高達92.2%，表現亮眼。