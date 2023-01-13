環保署積極啟動「低碳永續家園推動方案」規畫，弘光科大環境與安全衛生工程系成立環保培訓隊推動該計畫，舉辦營隊等推廣環境教育活動，老、中、青三代攜手合作與投入，讓學生認識空氣汙染、水資源檢測、再生能源的正確觀念，成效獲得環保署111年環境教育基金會補助計畫暨綠客松的優等獎，在學期結束前，師生分享執行計畫心得，不忘提醒大家在農曆年節放假期間，也要繼續守護家園。

弘光科大執行低碳永續家園計畫獲優等獎。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

環安系主任盧信忠表示，系上執行環保署計畫多年，每年推動的主旨重點皆不同，這次以低碳永續家園的凝聚力為重點，需要老、中、青三代的攜手合作與投入，才能傳承代代相傳，因此，在規畫活動的設計初期起，便設定環境教育的推廣朝向廣度、深化兩個面向執行，營隊從中部擴散到北部與南部，擴大觸角發揮到最大效益。

弘光科大執行低碳永續家園計畫，教長輩使用無人機。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

計畫主持人、環安系副教授陳俊元指出，從111學年度環安系開始採用傳承的方式，請系上的學長姊擔任指導員，培訓系學會的學生擔任種子幹部，傳承活動的經驗，進行空氣PM2.5檢測採樣、水資源大腸菌群檢測採樣實作，及再生能源發電車原理與組裝、無人機空拍匯入後製操作、無人機定位與操作練習等課程，等學生熟悉後，再開放帶領全國高中職學生參加無人機監測與再生能源體驗夏令營。

「要落實低碳永續家園，一定要全民參與，才能達到凈零碳排目標。」系主任盧信忠說，除了由大學生教高中職學生外，還前進偏遠的國小、社區，教國小學童、社區長輩認識相關環保知識，同時舉辦淨灘的活動，事後經過問卷調查與滿意度分析，從學員提出的意見進行修正，因此，每次活動辦得愈來愈好，學員也提升本身環保專業知能。

參與營隊的環安系學生說，一開始辦理營隊時，疫情尚未趨緩，一度擔心報名的學員不多，最後破百人報名參加，而且還有新北、高雄的學員報名。透過和老師一起設計及安排課程，使得低碳永續家園的推動達到成效，更配合社區的民俗節慶，擴大辦理低碳永續活動，在學期末前分享執行成果，希望大家持續為永續環保與低碳家園盡一份心力。