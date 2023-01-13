男性蛋蛋變大可別沾沾自喜，若會痛可能為其他疾病，若不會痛很有可能是睪丸癌。台北市聯醫忠孝院區泌尿科程威銘醫師建議，若有發現到睪丸變大，可以自己稍檢查一下，或盡早就醫檢查，以防睪丸癌。

●睪丸變大、腫脹常見４原因 不痛的小心有可能是睪丸癌

程威銘醫師首先指出，睪丸變大、腫脹常見不外乎4種原因，包括因發育不全使腹水降至睪丸，或因淋巴阻塞使血循不佳睪丸出現滲液，使睪丸積水的「陰囊水腫」。腹腔肌肉的孔洞過大，使得腸道掉進至陰囊，使得陰囊腫大的「疝氣」。以及細菌從尿道口、輸精管入侵感染至睪丸，或如結核桿菌等透過血液感染至睪丸的「細菌感染」，這三者皆有可能出現疼痛，而較為棘手、讓人擔心的就是睪丸癌。

●睪丸癌常見症狀：腫大、不痛 醫：出現腰痛可能已癌轉移

程威銘醫師表示，睪丸癌是較為少見的男性癌症，大多出現在年輕男性身上。從目前醫學研究來看，多與化學接觸、輻射接觸有關，但確切形成原因不明。家族史、基因是否會有相關影響也尚待研究。

一般而言，睪丸癌大多以無痛的睪丸腫大表現，可能摸到硬塊。不過其發展速度較快，腫脹速度也快，因此若有腫大、且日漸增大傾向，應更加提高警覺，少部分族群可能因過度腫大而壓迫、拉扯出現疼痛。也有一種睪丸癌是因淋巴癌轉移所致，為全身性的疾病，睪丸為其中一處，此類型則多發生在中高年齡層，另會有體重減輕、發燒、疲倦等症狀出現。

睪丸癌若是到了晚期、出現轉移，因為睪丸的血循會直接回於腎臟，容易轉移到腎臟附近的後腹腔區域的淋巴結，就有可能因為壓迫此處神經、脊椎、大靜脈血管等，出現腰痠、腰痛、下肢水腫等症狀。

●睪丸變大但不會痛，要緊嗎？醫教２招自我檢查防睪丸癌

正因為睪丸癌通常只有腫大症狀出現的關係，程威銘醫師建議，民眾平時洗澡、洗睪丸時就可摸摸自己的睪丸是否有腫大或硬塊。又或是性愛時，另一半也可觀察。有所疑慮時，男性朋友也可以用驗孕棒測試自己的尿液，若為陽性，有罹患睪丸癌的可能，因為睪丸癌會分泌些蛋白組織，因此有被驗孕棒測試到的機會。

●治療睪丸癌要切除睪丸嗎？醫：通常要，但別太擔心

程威銘醫師表示，睪丸癌是較容易發現的癌症，普遍來看治癒率也高，約可達9成，通常進行手術治療後便可痊癒。手術治療視情況可能部分切除，也可能單顆切除，不過因為另一顆還保留著，因此這情況不會使得無法造精。而睪丸和陰莖雖為一體，但互不影響，也不會影響勃起功能。

不過確實是有可能因為缺少一顆睪丸影響心理，進而出現勃起功能障礙等問題，因此也可和醫師討論放進「義睪」進入陰囊，不會有造精功能，但可改善外觀，避免缺一顆影響心情。剩下的正常、健康的睪丸就得好好保護，若再出問題，便真的可能影響生孕、使得不孕。

若是較晚期、出現轉移等需要化療等其他治療，可能影響到另一顆正常睪丸的生殖功能；或是兩顆睪丸都有癌症需同時切除；少部分的族群可能需進行後腹腔淋巴結廓清手術，是有可能影響到交感神經，進而使得能正常勃起卻無法射精。這類情況醫師通常就會建議先進行儲精，以為將來生孕先作準備，其後再進行手術治療。

程威銘醫師也分享幾個案例。其中一個案例是發現自己睪丸異常前來就診，經檢查發現是睪丸癌，建議手術治療，不過該案例無法跨過心坎，因此沒有治療、後續也再沒消息，但2.3個月後，睪丸腫得像顆小排球一般，已造成生活不便，此時才進行手術治療，所幸後續並無大礙，患者也痊癒。

另一案例，是因為和女伴性愛時，因女伴會有較多的前戲，進而發現案例的睪丸和以前所接觸過的不大一樣，因此建議案例檢查，經檢查後發現睪丸癌，因而救了案例和睪丸一命。

文章來源：本文由《今健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章