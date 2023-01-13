本土疫情仍在持續，雙價疫苗能有效預防Omicron變異株感染造成中重症，近期預約相當踴躍，新北市衛生局今表示，因應廣大接種需求，新北市再加開林口及鶯歌2處機動接種站，提醒民眾盡快預約，提升保護力。

因應疫情升溫及農曆春節民眾出國返台接種疫苗需求增加，衛生局11才宣布16日將在樹林停七活動中心（樹林區文德街1巷8號），加開機動接種站，提供12歲以上民眾接種雙價次世代疫苗，今再宣布，18日下午2時至4時在林口區南勢活動中心、上午9時至12時在鶯歌區西鶯里活動中心也加開2處機動接種站。預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約系統，呼籲符合疫苗接種資格的市民預約，民眾可多多利用！

衛生局提醒您，民眾外出需落實防疫、外出戴口罩、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診每日仍新增2萬5千餘例，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。