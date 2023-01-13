儘管外界擔憂經濟成長已趨緩，韓國央行還是獨排眾議，13日將其政策利率再調高25個基本點，也就是升息1碼。專家學者預估，在韓國這次如預期般又調高利率後，可能代表此波約1年半前啟動的升息循環，將來有機會告一段落。

經過這次升息後，韓國政策利率已來到3.5%，創2008年12月以來最高。距今14年前，正逢全球金融海嘯之際。韓國從2021年8月首次升息以來，已經10次調升利率，共計達300個基本點，也就是12碼之多。

韓國這次升息後，與美國利差縮小至僅1%左右，稍可減緩外資出走的步調。同時，也希望能壓抑當地大漲的通膨。以上個月來說，韓國物價年增5%，雖較去年7月一度創24年新高的6.3%要低，但還是大幅超過當地央行2%目標值。

曾暗示過最終利率將會是3.5%的韓國央行，日前預估2023年當地通膨增幅可望慢下來，但目前應該還是會保持在5%附近。尤其是農曆春節將至，央行先階段還是要以穩定物價為主。

由於全球經濟成長失去動力，韓國也感受到這波景氣寒冬，出口近幾個月以來一直在走下坡，民眾消費與企業投資也都意興闌珊。同時，韓國房地產更是當地利率大升的頭號受害者之一。