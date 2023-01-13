嘉義一名曾任村長的男子多年求子未成，8年前出軌鄰居家看護，對方意外懷孕後回印尼產子，男子多年來數次到印尼討扶養權，女方後來再產一女，但已與他人結婚，高齡70歲的男子不惜變賣家產，希望2個孩子能認祖歸宗，沒想到他上個月死在印尼，死因眾說紛紜，當地流傳是女方丈夫不滿被戴綠帽而殺人。

據《自由時報》報導，該名村長八年前六十三歲時與鄰居的印尼看護發生婚外情，因他與妻子結婚多年未產子，僅認養妹妹的女兒，後來該名看護意外懷孕回到印尼產下男嬰，該名村長為了傳宗接代，亟欲把男嬰帶回台灣，妻子也選擇隱忍此事，但該看護後來與他人結婚，男嬰也成印尼籍。

該村長後來仍不放棄希望，多次前往印尼與對方商討孩子扶養權，期間對方又產下一女，他年過70歲仍不放棄兒女歸化，甚至一度賣地產籌費用，不料近日他卻在當地身亡，身亡消息傳回台灣稱是死於車禍意外，但當地還有一說法是該女看護的丈夫不滿村長多次探訪，遭戴綠帽下暴怒失手殺了村長。

還有另一說法是因該村長身懷鉅款，遭當地人劫財殺害，命案新聞在當地鬧得沸沸揚揚，一度登上媒體版面；不過目前已該村長已身亡，骨灰已運回台灣，2名子女的DNA恐怕無法完成鑑定，就無法回台認祖歸宗，必須留在印尼當一輩子的外國人，死者親友對此不勝唏噓。