加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天在渥太華與日本首相岸田文雄會面，雙方承諾加強兩國經濟往來，以及在印度太平洋地區的安全夥伴關係。

法新社報導，杜魯道在渥太華舉行的聯合記者會上說：「我們談了很多有關加拿大如何成為可靠供應商，不僅是供應能源，還有商品的重要礦產與資源，包括農業資源。」

兩國領導人此次會晤，也是處理日本重大國防戰略改革的一個機會；日本上月才剛宣布大幅增加國防預算。

杜魯道樂見日本的改革，也提到俄羅斯、中國等「威權勢力」在東亞崛起；他說，加拿大認為，中國政府在世界舞台上「愈來愈有破壞力」。

岸田文雄是加拿大去年11月宣布新的印太政策以對抗中國影響力之後，第一位訪問加國的亞洲領導人。

岸田文雄說，「隨著國際秩序面臨諸多挑戰」，日本將「強化與加拿大合作，以維持、加強和平與穩定」。

他補充說：「我們都同意，將強烈反對單方面以武力改變東海、南海現狀的企圖。」

岸田文雄近日在歐洲訪問，獲得法國、英國在亞太地區新的安全合作保證。

在能源方面，岸田文雄表示，他認為液化天然氣將在日本能源轉型上發揮關鍵作用。

加拿大可望成為日本和韓國的重要能源供應商，尤其是透過預定2025年在加國西部卑詩省（British Columbia）啟用的液化天然氣出口站。

岸田文雄結束加拿大訪問行程後，明天將前往美國華府。