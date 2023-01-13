歲末除舊佈新，許多人會使用清潔劑大掃除。台中慈濟醫院急診醫學科主任李冠儀提醒，使用化學藥劑要格外小心，藥劑酸鹼度容易造成腐蝕；混合使用更可能產生高溫或有毒氣體，導致永久性傷害。他建議，清掃過程做好防護、保持環境通風，萬一碰到傷害也要知道緊急處理流程，才能保護身體避免傷害。

清潔劑酸鹼度容易造成腐蝕；混合使用更可能產生高溫或有毒氣體，導致永久性傷害。（台中慈濟醫院提供）

李冠儀表示，常見清潔劑類型有「消毒水（次氯酸鈉）」，容易和鹽酸、氨水甚至尿垢反應，產生有毒或易燃氣體，使用時一定要遵守使用說明；刺鼻的「氨水（氫氧化銨）」，常添加在清潔劑中用來分解廚房、玻璃或衣物油脂。

清潔劑容易造成化學性灼傷，要知道緊急處理流程，才能把腐蝕傷害降到最低。（台中慈濟醫院提供）

另外，方便清水垢的「鹽酸（氫氯酸）」是無色刺鼻的強酸液，容易和空氣中水蒸氣結合產生酸霧，和消毒水混合更會產生有毒氯氣；強鹼「苛性鈉（氫氧化鈉）」，常用於片狀或顆粒式的浴廁疏通劑，要注意酸鹼反應會大量放熱導致灼傷。

遵守4個預防措施，就能大大降低清潔劑的化學物傷害。（台中慈濟醫院提供）

李冠儀指出，雖然清潔劑化學效果複雜，也不必因噎廢食，只要遵守4個預防措施，就能大大降低使用化學物的風險。第一，口罩戴緊維持現場環境通風，就能大幅度避免吸入有害氣體；其次一定要戴手套，通常疏通水管、馬桶需要大劑量清潔時，要特別小心肌膚直接碰觸；第三一次只使用一種清潔劑產品，等待一段時間後再沖水，避免相互作用產生化學反應；最後，避免分裝在不同容器導致混淆發生誤用誤食，尤其要放在兒童拿不到、陽光照不到的陰涼處，以免發生意外。

運用各類清潔劑，一定要瞭解使用方式，不要混用。（台中慈濟醫院提供）

李冠儀回想急診臨床經驗，偶爾會碰到清潔劑嗆傷救治的個案，由於「吸入性」煙霧會令人立即不適，所以通常不會大量吸入擴大腐蝕；不過若發生誤食或遭到大面積噴灑的情況，「接觸性」腐蝕就會深入表皮灼傷。因此若不慎發生意外接觸，接觸面要趕緊沖水15至20分鐘以上，保護好傷口馬上送醫；若不小心吞入酸鹼性物質千萬不要催吐，以免二次傷害，務必立即送急診處理。

李冠儀提醒，清潔劑容易造成「吸入性」與「接觸性」化學性灼傷，要小心謹慎。（台中慈濟醫院提供）

台中慈濟醫院提醒，春節除舊佈新，使用各類清潔劑，一定要詳細瞭解使用方式，遵守4項預防措施把風險降到最低，才能避免「吸入性」與「接觸性」化學性灼傷，順利打掃清潔好過年。