英國政府發表最新一期《香港半年報告》，指香港自治程度下降，而《香港國安法》的寒蟬效應滲透到社會各方面。據香港《星島日報》報導，中國駐英國大使館向英方提出嚴正交涉，而外交部駐港特派員公署亦表示強烈譴責，敦促英國停止干預香港事務和中國內政。

中國駐英國大使館就英方發表有關報告，向英方提出嚴正交涉。使館發言人稱，今天香港民眾依法享有遠遠超出作為英國殖民地時期的更多權利和自由，又重申《中英聯合聲明》沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任，無論英方是打「英國國民（海外）護照牌」，還是打「英籍法官牌」都阻擋不了香港由亂及治、由治及興的大勢，也動搖不了中方堅定不移貫徹「一國兩制」、捍衛國家安全和香港法治的決心；奉勸英方認清現實和大勢，放下殖民心態，尊重中國主權和统一，停止干涉香港事務和中國內政。

此外，大陸外交部駐港公署強烈譴責英國政府發表所謂《香港問題半年報告》，惡意抹黑《香港國安法》和特區選舉制度，無理詆毀香港民主、自由、人權、法治，粗暴干預香港事務和中國內政，嚴重踐踏國際法原則和國際關係法基本準則。

陸外交部駐港公署還批評報告不分是非、顛倒黑白、大肆污衊中央對港政策，詆毀特區依法施政，唱衰香港發展前景；重申香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，敦促英方立即停止拙劣的政治表演，以任何藉口干預香港事務和中國內政。