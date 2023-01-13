疫情爆發以來，受清零政策影響，對中國經濟衝擊甚大，房地產更在各項政策打壓之下相對弱勢。中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，二十大不再重申「房住不炒」，讓中國地產的曙光再現，隨後更積極釋出穩經濟的相關政策，均有利於中國地產的後市表現。

陸股近期股價回神，今早台股掛牌的陸股ETF，其中槓桿型ETF漲幅亮眼，包括：富邦上証正2(00633L)、元大滬深300正2(00637L)、國泰中國A50正2(00655L)、FH香港正2(00650L)、中信中國50正2(00753L)等。

至於原型的陸股ETF中，屬全台最大規模的陸股原型ETF「中信中國高股息ETF（00882）」第一階段配息公告出爐，除息交易日1月17日，最後買進日為1月16日，分配收益日預計為2月20日。過去3次配息紀錄，2021年全年每單位配息1.04元，年化殖利率7.2%，2022年上半年單次每單位配0.85元，接近2021年的全年配息金額。

截至2022年12月30日，中信中國高股息ETF（00882）規模來到279.8億元、受益人數達12.9萬人，年增幅分別為14.95%與18.19%，不論規模或受益人數是同類型ETF之首，同時也是唯一兩項數字都達雙位數成長的陸股原型ETF，可見相當受到投資人青睞。

葉松炫接著說，近一次中央經濟工作會議更暗示防疫寬鬆，且強調穩經濟的重要性，並再次重申房地產將朝平穩發展，做好保交樓、保民生及保穩定各項工作，換言之，自2022年下半年至今，中共已將「穩經濟」列為發展重點，當地產訊號浮現之際，金融、原物料及工業族群也有望跟著受惠，也讓低靡已久的陸股，經過一波修正之後，投資價值逐漸浮現，當前入手中國高股息ETF，短期可搶高息，長期在中共穩經濟的強烈決心之下，有望賺取資本利得。