國泰金(2882)持續推動數位轉型，2023年徵才主打「國泰N世代，N種未來我敢Try」，釋出包含「儲備幹部」、「財投精算」、「業務菁英」、「數位科技」、「營運企畫」等多元領域職缺，今年共有約6,200個職缺。

各項職缺中，國泰金旗下三項具特色的儲備幹部計畫為歷年熱門詢問重點，包括國泰金GMA，培育跨領域金融通才，以集團視角整合跨公司資源，規畫發展策略，開創新商機；國泰世華銀行CMA鎖定具跨域學習及跨國移動能力的潛力人才，搭配金融專業及數位數據歷練養成，成為海內外佈局及數位轉型推動力；國壽CIM提供全台灣除央行外最大買方的資源及歷練機會，幫助人才奠定最精實的投資專業能力。

國泰金打造GMA儲備幹部計畫，透過集團內為期2年半的跨公司輪調，幫助優秀人才養成經營策略企畫、數位金融科技、產品業務管理與海外發展策略等知識與能力，GMA提供具有競爭力的百萬年薪，今年預計招募12位GMA，必須具備碩士以上學歷，不限科系，即便沒有工作經驗也有機會。

國泰世華銀行今年度特別將CMA規畫為「法人金融」及「個人金融」兩大領域，培養CMA具備「客戶視角、產品知識、數位專知」的全方位能力。培養歷程包括於營業單位、產品部門及數位發展領域或海外分支機構進行輪調實作，此外，為滿足國泰世華銀行在亞太佈局的多元人才需求，今年CMA計畫將持續放眼國際，預計招募約15-20位人才，具東南亞國籍/僑外身份、熟悉東南亞語系也可加入。

國壽CIM計畫提供股票、外匯、債券、風險評估、財務會計等專業投資知識訓練，1年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位，今年度預計招募7-10位人才，只要具備國內外學士以上學歷、不限科系，都可挑戰成為專業財務投資人才。除了儲備幹部，其他招募領域包括「財投精算」、「業務菁英」、「數位科技」、「營運企畫」等。