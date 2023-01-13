台股加權指數13日開高在14,923.05點，權王台積電（2330）開高在507元，跳空大漲站上500元關卡，台積電法說會中性偏多，帶動股價一口氣收復年線反壓。

同時帶動聯電（2303）、世界（5374）、力積電（6770）紛紛上攻，ABF載板三雄早盤漲幅逾2％，電子股成交比重拉升至七成五，台股早盤大漲逾200點，進一步挑戰萬五關卡。

美消費者物價指數（CPI）數據創下疫情以來最大跌幅，顯示美國通膨降溫有感，降低市場對聯準會激進升息的預期，激勵美股四大指數全數上漲，漲幅介於0.34％至1.24％，台積電ADR更是大漲6.38％，台指期夜盤上漲206點，漲1.40％。

國票投顧指出，美國CPI降溫數據，有助台股本日吸引買盤進駐，惟考量台股距離封關日，只剩下3個交易日，整體交投恐轉趨清淡，加上近期獲利了結賣壓相繼出籠，短線指數較難有強勢表現。

預期在年假之前，走勢將於短期均線至萬五之間震盪整理，年關前操作建議，縮短操作週期，以區間來回操作為主，並留意漲多個股應獲利入袋，以增加年後操作彈性。

另外，年後產業正向族群，像是鋼鐵、內需消費和餐飲，可於封關前多加留意。