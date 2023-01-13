寒假將至，學生及青少年騎乘改裝車輛蠢蠢欲動，大甲警分局於12日晚間在大甲溪橋北端實施噪音檢測及規畫防制危險駕車勤務，共計檢驗7輛疑噪音及改裝車輛，其中3輛不合格，將依噪音管制法處以1800元以上、3600元以下罰鍰，同時取締酒後駕車公共危險3件3人，均依相關規定辦理。

大甲警分局於12日晚間在大甲溪橋北端實施噪音檢測及規畫防制危險駕車勤務。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局為讓轄內民眾能有一個寧靜與安全的生活環境，昨日晚間19至23時，在大甲溪橋北端採封閉式路檢方式，結合市政府環保局實施噪音檢測及規畫防制危險駕車勤務，對行經車輛實施逐車攔查，及針對疑似改裝車輛，錄影蒐證及實施噪音檢測。

大甲警分局於12日晚間在大甲溪橋北端實施噪音檢測及規畫防制危險駕車勤務。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

昨晚4小時勤務中，共計檢驗7輛疑噪音及改裝車輛，其中3輛不合格，將依噪音管制法處以1800元以上、3600元以下罰鍰，同時取締酒後駕車公共危險3件3人，均依相關規定辦理。

大甲警分局指出，分局長吳燕山指示各所加強各項防飆勤務作為，並針對民眾於深夜時段集結駕駛改裝車輛競速飆車，產生噪音擾民行為，依據分局訂定的「小區域聯防」防制危險駕車計畫，遇有民眾報案飆車行為，立即啟動飆車快打機制，實施攔截圍捕。

大甲警分局長吳燕山呼籲，目前正值尾牙聚餐時刻，且春節將屆，如親友聚餐時，千萬不要酒後駕車，本分局將持續執行警察局「歲末加強取締酒後駕車」專案，除加強取締酒後駕車外，也積極查緝飆車競速行為，絕不容許飆車分子在轄區內飆車競速，還給市民一個安全寧靜的居家環境。

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