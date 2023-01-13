鎖（Lock），與LUCK同音，也有著情鎖繫愛的意涵，TIFFANY今年一開年全新登場的Lock系列珠寶，在代言人ROSE演繹示範的推波助瀾下，近來已有小S、賈靜雯、郭婞淳、炎亞綸、楊祐寧等眾星搶先佩戴，是一款前衛大膽、橫跨性別的珠寶作品。

主持天后小S佩戴TIFFANY Lock系列珠寶手鐲。（TIFFANY提供）

楊祐寧佩戴TIFFANY Lock系列珠寶手鐲，充滿搖滾龐克時尚。（TIFFANY提供）

TIFFANY的Lock系列珠寶顛覆過往的既定思維及印象，是繼T、T1、HardWear系列珠寶成功席捲全球之後，TIFFANY今年度最具識別度的珠寶作品，設計靈感源自1950年代TIFFANY設計的功能性掛鎖，歷經半世紀的今日，原本的掛鎖躍升為頂級珠寶，保留了現代化、簡潔線條和突破性鎖扣機制，其中扣鉤更是工匠歷時一年精心研發，充滿個性之美。

炎亞綸佩戴TIFFANY Lock系列珠寶手鐲，充滿搖滾龐克時尚。（TIFFANY提供）

風格簡約的Lock珠寶手鐲可以單獨佩戴，也可多只手鐲混搭疊戴，款式包括黃K金、白K金與玫瑰金等，也有密鑲鑽石等奢華款式，將多款Lock手鐲疊戴，可以混搭出全然不一樣的龐克搖滾時尚，充滿了力與美。

雙金影后賈靜雯搶先佩戴TIFFANY Lock系列珠寶手鐲。（TIFFANY提供）

TIFFANY Lock系列白金與玫瑰金鑲鑽手鐲，41萬5000元。（TIFFANY提供）