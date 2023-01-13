美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的女兒麗莎瑪莉普里斯萊（Lisa Marie Presley），昨(12)日驚傳心臟驟停被送往醫院急救，未料稍早傳出逝世噩耗，享年54歲。

綜合外媒報導，消息人士指出昨日麗莎瑪莉在家中心臟驟停，被人發現昏迷倒在地上，據了解醫護到場後為她打了至少一劑腎上腺素，待脈搏恢復再送到洛杉磯醫院。她的母親普里西拉普雷斯利(Priscilla Presley)也在消息首次傳出時於IG上發出聲明，指出：「女兒被送往醫院接受最好的照顧。」更請粉絲能夠為女兒祈禱。豈料，她送醫後仍回天乏術，母親稍早也悲痛證實其死訊。

麗莎瑪莉近日才與母親一同出席金球獎頒獎典禮，還目睹了男星奧斯汀巴特勒（AustinButler）因電影「貓王艾維斯」（Elvis）奪得戲劇類最佳男主角獎，豈知事隔幾日竟傳出離世噩耗，震撼各界。

在金球獎頒獎典禮中，麗莎瑪莉(右)與奧斯汀巴特勒(中)以及普里西拉合照。(圖／達志影像)

出生於 1968 年的麗莎瑪麗和父親貓王一樣都熱愛音樂，投身音樂創作，範圍更涵蓋鄉村音樂、藍調和民謠等。一生共發行了數張專輯，2003 年發布的首張專輯銷量突破數十萬張，更榮登美國告示牌二百強榜第五名的位置，好評聲不斷。