走出疫情寒冬，許多電影紛紛回歸影院，雖然大家越來越習慣在串流平台上追劇，但有些電影的震撼場面、精緻科幻特效就是要在大銀幕上看才有感覺啊！

《DailyView網路溫度計》盤點2022一整年有上映台灣院線的歐美電影，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查出10部強檔電影，每部都是網友激推必看，快把片單收藏起來，農曆春節時與親朋好友一起觀看吧！

NO.1 捍衛戰士 : 獨行俠

獲得最多網路聲量的就是由湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》，故事講述頂尖海軍飛行員「獨行俠」，在執行特殊任務時，遇見已故搭檔「呆頭鵝」的兒子，被迫面對過去的心魔⋯⋯

《捍衛戰士：獨行俠》幾乎贏得影評家和觀眾的一致好評，打破多項票房紀錄，許多網友熱情分享觀影心得，紛紛讚賞是2022最好看電影，「捍衛戰士真的是超出我預期的好」、「捍衛二叫好又叫座，可稱得上今年王者」、「其實十年選一次大概也是捍衛戰士，真的太爽太好看」、「獨行俠，原本只是想跟風看一下，結果多刷之路停不下來」、「我沒想過看完後還會想要看第2次、第3次」、「超級好看 ! 這部絕對是電影天花板，畫面唯美又熱血沸騰，二刷時帶著老爸老媽一起看IMAX，還是爸媽年輕時電影的續集，很有共鳴」。

NO.2 怪獸與鄧不利多的秘密

魔法世界總是引人入勝！由J.K.羅琳創作的最新魔法世界冒險故事「怪獸系列」第三篇章《怪獸與鄧不利多的秘密》，內容講述阿不思鄧不利多試圖阻止葛林戴華德掌控魔法世界，魔法世界大戰也一觸即發⋯⋯

延續《哈利波特》、《怪獸與牠們的產地》的魔法世界觀，這部睽違4年多的《怪獸3》受到格外大的矚目，許多網友在Yahoo奇摩電影留下觀影心得，「非常好看而且感人，只是有些情節時哈利波特的延伸.....如果這些都清楚，這部片的劇情就完整又精彩！」、「雖然沒達到期待值，但整體還算不錯的」、「劇情銜接沒有很順，但是感情刻劃有到位，畫面很精緻」、「沒冷場，可惜打鬥場面少，還是值得進電影院觀賞」。

NO.3 蝙蝠俠

改編自DC漫畫的超級英雄「蝙蝠俠」曾有《黑暗騎士三部曲》，是許多人心中最初的蝙蝠俠故事。在2022年上映、由羅伯派汀森主演的最新一代《蝙蝠俠》，承接「蒙面義警」蝙蝠俠打擊罪惡的情節，新版《蝙蝠俠》多了更多爆破、打鬥場景，更描寫了人性黑暗面和情感拉扯，獲得不少人好評，讓《蝙蝠俠》成為去年網路聲量第三名的強檔電影。

許多網友寫下精彩評論，「真正讓蝙蝠俠回歸到詮釋出『DC』二字涵義：Detective Comics 偵探漫畫的上乘之作！」、「不是一般意義上的爽片，很寫實真實的英雄電影，把蝙蝠俠世界高譚市的黑暗呈現的很到位」、「這部文戲大於武戲，確實不是給一般抱著看英雄片觀眾的劇情。」

NO.4 奇異博士2：失控多重宇宙

漫威超級英雄系列電影《奇異博士》的續作《奇異博士2：失控多重宇宙》，這部故事加入「緋紅女巫」汪達，在漫威宇宙的第四階段，展開奇異交錯、多重現實的故事。《奇異博士2》堪稱是漫威影業2022年的重磅鉅作，結合東方宗教思想和驚悚風格的超級英雄電影，精彩劇情引影迷熱烈討論。

電影上映前獲得網友高度期待，映後也得到不少好評，「從近期幾部漫威電影可以發現他們開始嘗試以不同的方式詮釋單純英雄主義的爽片，而奇異博士2用恐怖片的拍攝手法來呈現，堪稱一絕。」、「非常特別的英雄電影，看到母愛爆棚的汪達，最好是有看過影集才知道為何未如此執念！」、「節奏緊湊，不冷場」、「各種致敬恐怖片的元素跟以往漫威風格不太一樣，但是看得蠻過癮的！」

NO.5 黑豹2：瓦干達萬歲

《黑豹2：瓦干達萬歲》劇情講述瓦干達國王離世後，眾人克服傷痛，擔起保護王國的重任，《黑豹2：瓦干達萬歲》設定為漫威宇宙第四階段的最後一部作品，劇情著墨更多情感刻畫，獲得影評人讚賞，「是對已故的查德維克博斯曼最有力和最美麗的致敬」。主演太后的安琪拉貝瑟，更憑《黑豹2》奪下第80屆金球獎最佳女配角獎，是金球獎史上第一位漫威女配角，電影亮眼程度值得一看。

網友好評連連：「除了探討人性的刻畫與有深度的劇情轉折，配樂音效依舊 讓人驚嘆，娛樂性十足」、「這是2022年的Wakanda Forever，今年進影院最超值的一次」、「很好看也滿感動的，彩蛋只有一個卻讓人回味無窮，女主角的演技也越來越好，值得二刷」。

No.6 黑亞當

同樣是改編DC漫畫的《黑亞當》，由巨石強森領銜主演，擔任超級反派，劇情講述特斯亞當將眾神力量用在復仇，被囚禁後成為黑亞當，直到獲得釋放，被當今正義英雄鷹俠、命運博士、原子粉碎者和旋風挑戰。

黑亞當擁有超強神力卻秉持另類正義，故事及特效精彩，讓這部反派電影躍上大銀幕後，獲得外媒誇讚，觀眾也表示，「本片應算是沙贊英雄片的第一集，有卡司，有劇情，特效也頗為可觀，具娛樂性及故事性，值得去大螢幕看的DC英雄片。」、「今年最棒的電影，DC迷必看！！劇情和打鬥都很紮實，4DX真的值得！！」、「爽度爆表、絕無冷場，今年最好看的英雄電影之一」。

NO.7 阿凡達：水之道

《阿凡達：水之道》堪稱2022年萬眾期待的電影之一，為歷經13年終於上映的《阿凡達》續作電影，劇情描述在前一部故事的十多年之後，蘇里一家在潘朵拉星球生活，而地球已經面臨危機，納美人們為了存活，不得已與想侵佔潘朵拉星的地球人一戰⋯⋯

《阿凡達：水之道》的主題、表演、世界觀、情感刻畫、製作技術、視覺效果等，都呈現超高規格，讓許多進戲院觀賞的影迷驚嘆不已，「畫面超讚！有些沒交代清楚，不過整體很ok！要看3D～超爽」、「畫面特效一百分，但故事鋪陳與推動感覺美中不足 ，整體來說還是很棒」、「真的很好看又感動，建議一定要看3D場」。

NO.8 媽的多重宇宙

《媽的多重宇宙》講述一位美國華裔移民捲入一場瘋狂冒險，由楊紫瓊飾演的中年歐巴桑，必須獨自透過探索其他宇宙來拯救世界。這部腦洞大開、笑點滿滿的故事獲得眾多觀眾喜愛，外媒也讚賞不斷，更讓楊紫瓊以《媽的多重宇宙》奪下第80屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。

網友表示觀影後有不少感觸，「讓你腦洞大開的一部電影，若你喜歡人生哲學藝術，這絕對是你想找的電影 」、「劇本很出奇，拍攝手法也很怪炫，整體畫面流暢度表現也很棒，但不是一般大眾能接受的電影」、「如果只是想看看腦片打發時間，這部有點不適合你，但對我來說這真的是一部神作，沒有老套劇情」。

NO.9 子彈列車

改編日本暢銷推理小說《瓢蟲》的動作懸疑電影《子彈列車》，由布萊德彼特主演殺手「瓢蟲」，在日本高速電車上遇見各有目的殺手，彼此看似衝突，背後卻都互相連結，這輛列車殺手滿座，讓整部片懸疑度拉滿。

許多看完電影的網友，紛紛表示劇中打鬥戲相當令人印象深刻，「好笑又暢快的爽片，劇中不少幽默笑點」、「劇情新穎，雖然不是經典之作，但是進戲院爽一次是值得的」、「色彩強烈，很有日本動漫的感覺，但容易視覺疲勞，人物設定鮮明，劇情簡單直爽，是部可以輕鬆看的電影。」、「看完很快爽很暢快的娛樂片、全程無冷場，可以看的很開心」。

No.10 雷神索爾：愛與雷霆

《雷神索爾：愛與雷霆》是漫威系列電影「雷神索爾」的第四部，除了主角克里斯·漢斯沃，「雷神前女友」娜塔莉波曼也重新回歸，更變身成「女雷神」，對抗新邪惡勢力「屠神者格爾」（克里斯汀貝爾 飾），漫威電影一貫的驚險和搞笑劇情獲得影迷喜愛。

不過《雷神索爾：愛與雷霆》評價兩極，「超級無敵好看，劇情與配樂超讚！已二刷完畢！」、「整體來說我覺得還不錯，不要當成在看終局之戰比較不會失望，電影裡的確有可以想搞笑的部份，但也沒有到很尷尬」、「當作娛樂片是滿好看的，特效真的沒話說，但劇情因為分支太多變草草就沒了的感覺，看完比較沒有回味再三的感覺」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年1月1日至2022年12月31日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022歐美電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統