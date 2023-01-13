為了在3月開打的WBC（世界棒球經典賽）爭取好成績，各隊展開了軍備競賽，而擁有許多大聯盟好手助陣的荷蘭，12日宣布再有一名好手加入，前Lamigo桃猿（現為樂天桃猿）38歲洋將柏納帝那（Roger Bernadina）將助陣荷蘭，也是他生涯第2度參與WBC。

柏納帝那有著7年大聯盟經驗，2008年首度登上大聯盟，擔任國民第4號外野手，2010年出賽134場繳出2成46打擊率、11轟及47分打點為生涯單季最佳，柏納帝那結束大聯盟之旅後前往海外聯賽，2019年來到中職Lamigo桃猿效力，打出2成56打擊率、2發全壘打的成績，不過當時Lamigo桃猿團隊攻擊火力相當突出，為了替洋投冠猛（Matthew Grimes）騰出空間，柏納帝那該季只出賽24場就遭釋出。

在2007年的歐錦賽，柏納帝那就已經披上荷蘭戰袍，國際賽經驗相當豐富，柏納帝那也參加過2013年WBC，該年荷蘭以分組第2之姿，與台灣攜手進入8強複賽，2019年的世界12強棒球賽，也有著柏納帝那的身影。

荷蘭日前公布14人名單，尤其內野陣容星光熠熠，剛簽下11年肥約的波格茲（Xander Bogaerts）鎮守游擊大關，西蒙斯（Andrelton Simmons）、史構普（Jonathan Schoop）依然還是大聯盟主力野手，如今添得具有大聯盟經驗的柏納帝那，也讓荷蘭戰力更上層樓。