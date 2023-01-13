2010年投入志工服務後，謝勝枝一做就超過十年，目前在北市士林新移民會館服務，協助新移民多元文化活動的導覽、親子DIY活動志工等，謝勝枝表示，希望會館除了靜態展，未來可多舉辦穿搭民族服裝、特色小吃等活動，增進情感外也讓新移民更融入台灣。

謝勝枝自2010年投入志工服務，現在為士林新移民會館志工，主要協助新移民多元文化分享活動導覽，也擔任水燈節特展導覽員，為民眾介紹南洋水燈文化及水燈特色，並積極在各處擔任志工，待人熱情誠摯，近日獲選為北市今年銀髮志工天使代言人。

談到當志工契機，謝勝枝表示，從教職退休後，遇上花博招募志工，才開啟志工路，會到新移民會館服務，則因家裡有請印尼籍看護，交流中對印尼文化產生興趣，期間去學印尼語，從而盼幫新移民更了解台灣。

謝勝枝分享，在新移民會館服務時，一位嫁來台灣的日本太太，正巧來參觀展覽活動，但中文不太流利，於是她除了介紹展覽，也朗讀童書跟她分享，讓對方感動表示有空會再來訪，使她留下深刻印象。

謝勝枝也說，台北市新移民工作都以家庭照護為主，平時比較不容易出門，不像工廠假日會有移工出來活動，北市新移民會館有2處，萬華會館比較常舉辦交流活動，士林會館則屬於靜態展覽，希望可多舉辦語言課程、穿搭民族服裝、特色小吃等活動，增進情感外也讓新移民更融入台灣。

擔任不同類型志工，熱於服務的謝勝枝回憶起家人感性說到，父親是鐵路局的員工，過世前一輩子在台北機廠服務，自己身為鐵路局子女，一聽到該處變成國家鐵道博物館，並有志工需求，馬上報名參加，為的就是能到實地走走，緬懷父親辛勤身影。

抱持「活到老學到老」的信念，讓謝勝枝擔任志工一做就超過十年，先生也很支持她到各地擔任志工，平時也會藉由教育訓練課程，充實自己能力，她也表示，當志工可以多交朋友，心態也不會老，比較不會與社會脫節，很鼓勵長輩們都可以多出門去活動筋骨。