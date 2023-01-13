一名陳姓男子透過包養網路，邀女子小美到摩鐵性交易，卻趁著小美洗澡時，暗中在紅酒下藥讓她飲用後，當雙方在床上用情趣用品調情刺激私處時，小美瞬間昏迷，陳男趁此機會性侵並拍攝性愛影片，事後小美友人因連絡不上她，前往汽車旅館找人，卻發現小美意識狀況不清，當場抓包陳男偷拍並性侵，陳男一、二審均判有期徒刑7年2月。

根據判決書，陳男透過包養網站而認識女子小美，雙方見面後同意進行性交易，於是一起前往汽車旅館。未料陳男竟趁小美沐浴時，偷偷將氟硝西泮之錠劑（FM2）加入紅酒內，以先喝酒為幌子，誘騙小美飲用。

小美事後躺在床上，由陳男持按摩棒愛撫，隨即因毒品發揮作用而感到頭暈並逐漸失去意識，陳男見藥效發作，於是當場性侵，並拍攝兩人性愛影片。事後小美有人因連絡不上她，於是一起前往汽車旅館找人。

陳男還好心的攙扶小美下樓，但小美友人見她狀況有異，於是要求檢查手機，赫然發現竟然有兩人性愛片，立刻當場要求陳男刪除，並當場報警。

但陳男出庭時卻強辯，「迷昏女方並非是要強行對她性交，我只是想要把她留下來陪我過夜。且她在過程中是清醒的，也有回應我。」

法官認定，陳男為貪圖一己私慾，竟將第三級毒品摻入紅酒，欺瞞女方使其飲用，藉此讓女方陷於昏迷後對其為強制性交犯行，又拍攝女方之裸照，戕害女方性自主決定權、隱私權，使女方精神受創相當深。

但陳男犯罪後仍否認主觀上有強制性交，仍未能全然坦承犯行，但考量雙方達成調解，且女方撤回涉妨害秘密部分告訴，一審及二審均依妨害性自主罪，判有期徒刑7年2月。