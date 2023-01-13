【LIVE直播】出席黨內座談會遭黨員嗆開除 高嘉瑜最新回應

副總統賴清德昨(12日)晚間出席台北場「向黨員報告」發表會，立委高嘉瑜到場支持卻遭黨員慘噓，更被罵「背骨」、「下台」。高嘉瑜今日受訪時坦言場面很震撼，希望大家基於讓台灣更好，彼此能團結，現在這樣對立不是大家想看到的。高嘉瑜認為，希望能在好的方向大家一起努力，不是用仇恨方式彼此撕裂。她也說，會反省自己講話等表達方式避免誤解。

針對昨晚被黨員當場嗆爆一事，高嘉瑜坦言，對於這場面「蠻震撼的」，並認為這是一群最忠貞、最支持民進黨的人，「他們無論如何都愛護民進黨」。對於要讓民進黨更好，高嘉瑜認為大家有不同想法，但一個黨要越來越大，就是要能有不一樣的想法，彼此達到共識一起前進。高嘉瑜說會努力溝通，希望民進黨能有多元組成，不只愛民進黨，更愛台灣這塊土地。高嘉瑜表示，希望大家能心平氣和，努力想出怎樣讓民進黨更好，這前提下，「我還有很多要努力的地方」。

高嘉瑜表示，從小在民主的台灣長大，有多元聲音想法，沒有受到其他拘束，有什麼話都會直接講，對於很多黨員不能諒解，她覺得確實是要反省檢討。針對看到支持者彼此撕裂或分化，高嘉瑜坦言這不是大家想看到的，希望大家基於讓台灣更好前提下彼此團結。高嘉瑜說政治是良性競爭，希望在好的方向下，大家一起努力，不是用仇恨、煽動方式彼此撕裂。

高嘉瑜也提到，對於自己講話方式不加修飾這點容易讓人誤解或擴大解讀，確實需要反省檢討必要，但其他部分，民進黨跟她還是要適時檢討。高嘉瑜表示，對她而言，應該把自己做好，才能讓台灣更好，「做我自己該做的事，人生就是無愧我心」。