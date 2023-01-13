美系外資針對台灣大出具最新研究報告，由於台灣大(3045)的電商資本支出在今年將首超過電信資本支出，外資認為，該支出金額儘管高於預期許多，但並不認為該筆預算會100%在2023年用完，且肯定台灣大的電信/有線資本支出(Capex)預算很健康，重申維持台灣大中立評等、目標價100元。

台灣大日前董事會通過2023年資本支出127.93億元，其中富邦媒電子商務相關資本支出為68.3億元，其餘為行動寬頻網路、固定網路，值得一提的是，這是台灣大的電商資本支出亦首超過電信資本支出。

美系外資表示，以台灣大的電信/有線資本支出預算看起來很健康，年減少19%，這顯示資本支出去年已經為達到頂峰，進入服務收入穩定增長階段，主要是得益於5G和良性競爭，此預計也將推動2023年現金流和收益的改善，故重申對台灣大2023年的積極展望，另外，儘管對電商mom的資本支出比預期的高出許多，但是可能並非所有資金都將在2023年用完，現階段維持台灣大中立評等、目標價100元。

美系外資進一步表示，台灣大2023年對電商momo的資本支出為68億元，年增長高達89%，遠遠高於預期，然而，並不認為該筆預算會100%在2023年用完，主要是參考2022年前9月資本支出為25億元，為去年度財測的64%。