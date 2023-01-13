政見會變炎上！高嘉瑜遭黨員圍攻嗆「下台、背骨」 驚悚畫面曝光嚇壞全網 @ChinaTimes ​

民進黨立委高嘉瑜發言多次和黨內意見不一，引發綠營支持者不滿，副總統賴清德昨晚在台北市進行「向黨員報告政見發表會」，高嘉瑜進場時竟遭黨員大噓「下台」、「背骨」，並比出「倒讚」手勢。國民黨北市議員徐巧芯表示，這根本是現代版文革，民進黨的鬥性，從鬥外人改成鬥自己人，這就是衰敗的信號。

徐巧芯說，看了民進黨昨天的黨員大會「炎上高嘉瑜」，覺得非常訝異，根本就是現代版的文革，民進黨黨員對高嘉瑜、王世堅等人的怒火，已不只是側翼在網路上帶風向、而是真實滲透到民進黨的核心支持者心中，這代表民進黨正在走向極端，並且快速的背離多數人民的真實意見。

徐巧芯表示，最新民調中，行政院長蘇貞昌不滿意度達到57％，若去做一個王世堅跟高嘉瑜的不滿意度，她可以大膽預測會比蘇揆低很多，但在民進黨的場子顯然不是如此，因為在民進黨支持者心中，蘇貞昌是辛苦認真負責擋子彈的好人，而提出建言想讓民進黨變好的高嘉瑜跟王世堅才是罪惡的來源，「這跟一般人的想法未免落差太大了」。

徐巧芯笑稱「說起來在國民黨內我這11年來也做了很多『大逆不道』的事情」，但她也不曾受到這樣的對待，雖說家家有本難念的經，難免牙齒跟舌頭會打架，但透過這種當面幾乎是霸凌的方式對自己的政治明星，還真的是第一次看到，「民進黨的鬥性，從鬥外人改成鬥自己人，這就是衰敗的信號」。