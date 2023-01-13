據美國之音報導，美國國會眾議院美東時間12日通過一項法案，目標是禁止向中國大陸出口戰略儲備石油。這項法案接下來將送交參議院等候表決。這是共和黨人主導的新一屆眾議院本周通過的第二項與中國大陸有關的重要議案。本周稍早，眾議院通過一項決議，正式成立一個特設委員會，重新評估美國對中國大陸的政策。

報導稱，眾議院12日上午以331票支持、97票反對的壓倒性結果通過法案，禁止將從美國戰略石油儲備中釋放的石油出口到中國大陸。儘管所有97張反對票都來自民主黨，但有113名民主黨人加入了共和黨的行列，支持這項立法行動。

這項名為《保護美國戰略石油儲備法》（Protecting America’s Strategic Petroleum Reserve from China Act）的法案禁止把從美國戰略石油儲備中釋出的石油販售給任何受中國大陸共產黨控制、所有或影響的實體，除非能確保這些石油不會出口到中國大陸。

法案接下來將送交參議院。目前仍不清楚這項立法措施是否能獲得以民主黨人主控的參議院的支持。

報導稱，我們也知道中國大陸正加大力度從俄羅斯和美國購買原油，以增加其自身儲備，」眾議院能源委員會主席凱茜·麥克莫里斯·羅傑斯（Rep. Cathy McMorris Rodgers R-WA）12日在院會發言說，「中國大陸現在可能控制著世界最大的由政府控制的石油儲備，擁有近10億桶石油，代價是美國納稅人和我們的能源安全作。

她說，美國的戰略石油儲備旨在應對真正的能源供應中斷，如颶風和自然災害所造成的中斷，而非為了幫助中國大陸。

美國石油出口至中國大陸的議題成為國會共和黨人批評總統拜登(Joe Biden)的行政當局能源政策的主要焦點之一。共和黨人的不滿起源於拜登政府去年從戰略石油儲備中出售1.8億桶石油，以因應俄烏戰爭所導致的全球油價上漲的決定。

據路透報導，截至去年10月，美國石油企業向中國大陸出口了近6700萬桶的石油。不過，2020年，共和黨人川普(Donald Trump)擔任總統時期，美國曾向中國大陸出口了1億7600萬桶的石油。

拜登政府目前沒有進一步提取戰略石油儲備加以出售的計畫。不過，一些幾年前國會通過立法而需要進行的交易可能將於今年執行，這些交易規模都較小。

以微弱多數掌控眾議院的共和黨人這周接連推進了兩項針對中國的法案。在兩黨議員支持下，眾議院10日通過一項決議，成立了一個專門應對美中競爭的特設委員會。

眾議院多數黨領袖斯蒂夫·斯卡利斯（Rep. Steve Scalise R-LA）在1月8日的一份聲明中強調，以共和黨為多數的眾議院將會在美國如何在現代冷戰中建立兩黨共識，以在競爭中超越北京。

「眾議院共和黨人有一項計畫，要終止拜登總統把我們的緊急燃料供應給中國大陸，」斯卡利斯在聲明中說，「我們不能允許拜登行政當局以我們自身作為代價來強化中國大陸的國家安全。」

儘管12日的表決結果反應了兩黨在應對中國大陸議題時的團結一致，但仍有近百位的民主黨眾議員不贊成這項議案。

眾議院能源委員會首席民主黨議員法蘭克·帕隆（Rep. Frank Pallone D-NJ）表示，他認為共和黨人的這項立法並沒有真正解決問題，但他同樣反對將美國石油出口至中國大陸。

「假如共和黨人是認真要處理這個議題，他們應該要提出一項全面禁止所有石油出口到中國大陸的法案，」帕隆12日在一份聲明中說，「向中國大陸企業販售的戰略石油儲備僅佔了去年我們向中國大陸提供的所有石油的2％。」

「如果我們真的希望解決中國大陸利用美國石油建立其自身儲備的問題，就讓我們真正去嚴肅考慮那樣的做法，而不是繞開這個問題，因為共和黨人害怕石油巨頭的怒火。」

不過，分析人士普遍對於這項立法措施持批評態度。市場分析機構Height Capital Markets分析師本傑明·索利茲伯里（Benjamin Salisbury）對路透表示，這項立法是共和黨人今年年初尋求通過的幾項「信號議案」之一，但兩黨在這項議題上仍存在分歧。索利茲伯里說，要想讓立法成為法律，必須要與由民主黨人控制的參議院做出艱難的妥協。