74歲「山地歌王」萬沙浪唱紅《娜魯灣情歌》、《愛你一萬年》等經典歌曲走紅，還獲邀登上春晚演出，成為家喻戶曉的歌手，晚年卻因健康問題中斷演藝事業，去年更因為腎衰竭多次進出醫院，還一度簽下放棄急救同意書，藝人紀寶如及楊貴媚近來前往探視，也曝光其身體狀況。

萬沙浪因為不慎從樓梯摔下重創腦部，不僅罹患失憶症，智力更退化到像幼童一樣，完全無法自理生活，隨後健康狀況每況愈下，不僅2度中風半癱，更因腎臟方面癌症復發及罹患肺炎，多次進出加護病房，去年還因為腎衰竭多次進出醫院，一度簽下放棄急救同意書，好在最後仍康復出院。

根據《自由時報》報導，楊貴媚與紀寶如近來前往萬沙浪台東住處探視，眼見他已經會開口說些簡單詞彙，讓兩人放心不少，紀寶如更透露萬沙浪過去有腎臟相關癌症，但經過化療已與癌細胞和平共處，目前身體狀況穩定，生活起居則交由台東親戚照顧。

萬沙浪昔日為了籌措醫藥費，忍痛賣掉3棟房子，而領有重度殘障手冊的他，礙於4名子女都在美國生活，得將財產併入計算，在申請不到低收入戶資格的情況下，一度只能靠領四千元微薄津貼過活。