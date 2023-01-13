為迎接農曆年節的到來，外交部雲嘉南辦事處、內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站及嘉義市政府民政處共同舉辦「112年玉兔迎春贈春聯」活動。新上任的行政院雲嘉南聯合服務中心李碧菁副執行長亦出席獻上新年祝福。書法家王宏隆、申婷頡以及漫畫家詹皓凱於外交部雲嘉南辦事處大廳入口與新住民朋友一起寫春聯並分送洽公民眾，現場春節氣氛濃厚，喜氣洋洋。

書法家王宏隆大師以姓名即興創作春聯。(移民署嘉義市服務站提供)

漫畫家詹皓凱醫師創作卡哇伊的春聯。(移民署嘉義市服務站提供)

「用姓名即興創作的賀詞祝語好厲害！」、「哇！結合兔子圖案寫吉祥如意的春聯好可愛！好想多拿幾張分送朋友！」活動現場不時傳來民眾的歡笑聲，大家對於3位大師的作品都愛不釋手！

移民署嘉義市服務站主任黃艷薰說，為讓新住民體驗農曆年節傳統習俗，因此跨機關合辦揮毫活動。現場有來自秘魯、越南及菲律賓的新住民朋友們參加，並以母語寫春聯，呈現豐富多元文化風情。嘉義市政府民政處處長劉美鳳表示，活動邀請的書法家申婷頡為大陸新住民，也是嘉義媳婦，不僅寫的一手好字，亦擅長繪畫插圖，這次結合兔子圖案的文創春聯便是她的作品。

現場民眾對3位大師的作品都愛不釋手。(移民署嘉義市服務站提供)

主辦單位、書法家及新住民開心的拿著春聯合照。(移民署嘉義市服務站提供)

新住民姊妹Saki(左一)、羅戴娜(左二)及黎竹芳(右一)與嘉義市服務站主任黃艷薰展示以母語寫的春聯。(移民署嘉義市服務站提供)

外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中表示，藉由這個活動向各位鄉親拜早年，祝大家平安順心，闔府安康，鴻兔大展，也期盼透過活動融入在地，成為民眾的好伙伴。近期民眾出國需求大增，鼓勵有需要申辦護照的民眾多加使用外交部領事事務局「申辦護照網路填表及照片上傳系統」，預先填寫資料及預約到場遞件，節省申辦護照時現場等待的時間。另提醒自元月3日起，護照製發天數由4個工作天延長至6個工作天，建議民眾若是近期無出國急需，可考慮避開春節前後申請護照人潮高峰期。

移民署嘉義市服務站呼籲新住民朋友，春節假期別忘了共同防範非洲豬瘟病毒，若有出國或返鄉的計畫，回臺時切勿攜帶豬肉製品，若遭查獲，初犯罰款新臺幣20萬元，再犯重罰新臺幣100萬元，請大家牢記相關規定，以免違規受罰。

嘉義市政府民政處提醒，若在春節連假期間遺失國民身分證，可由本人親自撥打1996 內政服務熱線辦理掛失，或至「內政部戶政司全球資訊網（網址：http://www. ris. gov. tw)點選「國民身分證掛失』系統辦理（24 小時服務)，於上班日後再親自至任一戶政事務所辦理補發。