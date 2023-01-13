福斯集團(VAG)周四公布了全集團2022年的銷量，創下近十年來最低紀錄；在過去一年中，中國的疫情封控以及烏克蘭戰爭，打亂了供應鏈，而第四季的復甦成果，也為2023年帶來挑戰。

福斯集團說，去年總共交車了830萬輛給客戶，為減少7%。該數據表明，福斯集團將連續三年成為全球汽車製造商的二哥地位，冠軍寶座繼續讓給豐田。

第四季的銷量成長14.3%；但是疲弱的經濟前景和供應鏈問題，讓2023年的前景壟罩在陰影下。

在集團的事業群中，奧迪、藍寶堅尼和賓利的頂級車事業群的表現，要優於福斯品牌(VW)和Skoda的大眾化汽車事業群，前者銷量跌4%，後者下跌9%。

在本周稍早，賓士和BMW分別公布去年銷量減少1%和4.8%，並稱，與其它大眾化車廠相比，跌幅較小。顯示在經濟不確定時期，高階豪華車款的銷售較不受影響。

本周稍早，福斯集團也公布集團主力的福斯汽車去年銷量為456萬輛，下跌6.8%。

福斯集團主要是在2022年上半的交車量下跌近20%，拖累了全年的成績。

不過福斯集團仍維持了歐洲最大電動車製造商的地位，銷量為全年成長26%，其中在中國市場更是增加近3分之2。

集團希望2023年電動車銷售能成長11%，到2030年的銷售佔比達到半數。

福斯集團周四股價仍上漲0.74%，報128.7歐元。