立法院三讀通過「菸酒稅法」第7條修正草案，定明紙菸、菸絲、雪茄以外之其他菸品應徵稅額按每公斤或每千支徵收新台幣1590元，從高課徵。

財政部表示，鑑於國際間陸續推出新興菸品(如加熱式菸草產品)，因乏管理機制，致迭有危害人體健康案例發生，為加強是類產品之管理，衛生福利部擬具「菸害防制法」修正草案第4條規定，其他菸品以計量單位「重量」或「支數」計算菸品健康福利捐，從高課徵。財政部考量其他菸品態樣不一，為避免按「支數」計算應徵稅額大於按「重量」計算之稅額，卻以較低之重量計算稅額課徵菸酒稅而形成低價菸，又課徵菸稅與菸品健康福利捐之計算方式向採一致性規範，爰配合菸害防制法修正草案第4條規定，擬具「菸酒稅法」第7條修正草案，定明其他菸品按計量單位「重量」或「支數」計算應徵菸酒稅額，從高課徵，以維護租稅公平，維護國民健康。

財政部進一步表示，考量管理與課稅之一致性，於菸酒稅法修正公布後，該部將配合菸害防制法修正草案施行日期，依菸酒稅法第23條第2項規定，報請行政院核定菸酒稅法第7條修正條文同日施行，並將加強宣導。