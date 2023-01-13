根據蘋果最新申報的文件，應執行長庫克本人要求與回應投資人的意見，庫克今年的薪酬將大減逾4成，預估為4900萬美元。

根據這份文件，蘋果執行長庫克在2023會計年度的薪酬方案將較去年大幅縮減，且更多將取決於這家iPhone手機公司的股價相較於同業的表現如何。

蘋果在這份證券文件中指出，庫克在2022財年（截至2022年9月）的薪酬為9940萬美元，略高於前一年的9870萬美元。其2023年的薪酬目標訂為4900萬美元，較2022年大減逾40%。

蘋果調整了庫克的薪酬，主要因為在去年的年度股東大會上，只有64%的股東贊成庫克的薪酬方案，較前年的高達94.9%明顯減少。

其中最大的調整在於庫克的股票獎勵。在2022財年，蘋果提供庫克高達7500萬美元的股票獎勵，其中一半是基於蘋果股價表現。而在2023財年，庫克的股票獎勵被調降至4000萬美元，其中3000萬美元取決於蘋果的股價表現。但如果蘋果的股價達到績效門檻，則3000萬美元的績效獎勵可能提高一倍，達到至少6000萬美元。

在需求減弱的陰霾籠罩下，去年一整年蘋果股價下跌27%，並在今年第一個交易日再度大跌，市值跌破2兆美元大關，為2021年3月來首見。諷刺的是，在2022年初的同一天（1月3日），蘋果股價站上182.86美元，市值首度突破3兆美元，成為全球第一家達到這個重大里程碑的上市公司。

周四蘋果股價微跌0.06%，收在133.41美元，市值為2.12兆。美國通膨放緩與聯準會可望減緩升息力道的預期，近來帶動了一波科技股的反彈，蘋果市值亦收復2兆美元關卡。