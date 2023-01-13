【旅奇傳媒/編輯部報導】日本三重縣位於日本本島中間位置，從大阪、京都、名古屋前來皆十分方便，擁有豐富的自然資源、膾炙人口的美食以及多樣歷史文化。被日本人認為是心靈故鄉的伊勢神宮座落在三重縣，伊勢神宮自古以來一直是日本人一生中至少要去一次的朝聖之地。

赤目四十八瀑布與楓紅共演（名張市）。 圖：三重縣／提供

三重縣的魅力1／美麗的大自然

三重縣各地皆有獨特的美景，不但擁有米其林綠色指南一星景點的風光明媚里亞斯型海岸「英虞灣」，以及以楓紅與瀑布著名的「赤目四十八瀑布」。

日本三大和牛之一「松阪牛」。 圖：三重縣／提供

三重縣的魅力2／來自大自然各種恩惠的頂級食材

在豐富的大自然中滋養孕育而生的三重縣在地食材，根據季節和地區的不同可以享受多樣性的當季美食。例如松阪牛、伊勢龍蝦、的矢牡蠣等，皆是產自三重縣世界知名的頂級食材。

傳承千年歷史的海女文化。 圖：三重縣／提供

三重縣的魅力3 ／獨具特色的文化

三重縣留有歷史悠久且獨具特色的當地文化，像是一生必去一次的聖地「伊勢神宮」、忍者的發祥之地「伊賀忍者」、傳統的「海女文化」及世界遺產的「熊野古道」。

大合照（中間：三重縣一見勝之知事）。 圖：三重縣／提供

除此之外，還有因F1世界一級方程式錦標賽日本站聞名的鈴鹿賽車場，以美麗的季節花卉與夜間點燈聞名的名花之里等等，具各項魅力的觀光景點等著您們前來探訪。請務必前來充滿魅力的日本三重縣！

日本三重縣知事一見勝之知上台致詞。 圖：三重縣／提供

三重縣一見勝之知事首次訪台！舉辦觀光交流會推廣訪日旅遊

為了吸引更多的台灣觀光客來訪日本三重縣，日本三重縣的一見勝之知事帶領三重縣觀光局海外誘客課等一行人參訪台灣，並舉辦觀光交流會推廣訪日旅遊。本次觀光交流會於2023年1月9日在JR東日本大飯店台北舉行，三重縣知事與中部國際機場的犬塚力社長一同出席，邀請台灣旅行社、航空公司及媒體參加。本次共有36家59名一同參與這場盛會。

交流會現場。 圖：三重縣／提供

一見知事的致詞中提到，知事上任後的首次海外出訪便選擇台灣，由此可見對台灣市場的重視，本次交流會也介紹許多三重縣內充滿魅力的新景點，並期盼參加的旅遊業者能引領更多台灣觀光客前來日本三重縣觀光。

三重縣介紹縣內觀光情報。 圖：三重縣／提供

本次交流會中，不僅有中部國際機場的犬塚社長的致詞，並向來場業者介紹中部國際機場目前航線的相關資訊，由三重縣介紹伊賀忍者及海女小屋等人氣觀光設施資訊之外，更提供2021年於三重縣開幕的全日本最大級商業複合設施「VISON」等縣內最新的觀光情報。

交流會現場提供松阪牛、伊勢炒烏龍麵。 圖：三重縣／提供

此外，本次交流會特別準備自三重縣空運來台的食材製成的松阪牛、伊勢烏龍麵及G7乾杯酒等，藉由三重縣的在地料理，讓享用的同時也能體驗三重縣的觀光魅力。

交流會現場提供的G7乾杯酒「半藏」。（禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。） 圖：三重縣／提供

參加本次交流會的旅遊業者說，「提供的觀光情報很精彩，會想設計新的行程規劃」及「三重縣的松阪牛和日本酒都很美味」等。主辦本次交流會的三重縣觀光局海外誘客課的職員表示，日本自從去年10月邊境開放以來，包括台灣觀光客在內，有許多外國旅客前來三重縣旅遊。這幾年間，三重縣增加許多充滿特色魅力的新景點，期昐未來有更多台灣的旅客造訪三重縣，本次的交流會如果能成為造訪三重縣的契機的話，非常令人開心。

此外，日本三重縣也將於一月初於台北、高雄舉行三重縣觀光講座，目前兩場皆已報名額滿。而2月12日也將在台北市有一場由三重縣邀請網紅共同舉辦的粉絲見面會活動，預計1月下旬開放報名。

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