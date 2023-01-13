知情人士今天透露，日本和荷蘭官員訪問美國期間，白宮將與他們討論近期禁止出口晶片製造設備給中國的事宜，但這不會促使日荷兩國「立即」承諾採取類似舉措。

路透社報導，拜登政府去年10月公布一套全面性出口管制措施，包括限縮中國取得美國晶片製造技術，作為減緩北京當局技術和軍事進展的行動一環。

但美國尚未說服關鍵盟國跟進祭出類似的設備限制措施，而這些措施被視為是讓種種限制生效的必要手段。

日本東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd）和荷蘭企業艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）也是晶片製造設備的重要廠商。

一位瞭解美國官員想法的知情人士透露，美國總統拜登分別將於明天和17日在白宮會見日本首相岸田文雄和荷蘭總理呂特（Mark Rutte），屆時將安排論壇商討這項議題。

但此人提醒，日荷官員訪美一事，不會立即促使兩國做出宣布，「而這也是我們持續磋商這類議題的一部分」。

一名重要商務部官員去年10月表示，這類協議「將在近期」出爐。