大陸總理李克強昨分別到市場監管總局及知識產權局考察，他重申堅持「兩個毫不動搖」，依法保護各類企業產權，提振民營企業信心，支持平台經濟健康持續發展，更好發揮促進就業和消費、銜接生產要素、助力創新等作用。

李克強表示，當前經濟保持恢復態勢，但市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難較大，並且遇到新問題。要保持政策穩定性，結合實際推動生活服務消費有序恢復。回應市場主體關切，幫助解決原材料供應、用工、信貸資金等困難，推動企業節後快速復工復產。努力做好年初經濟工作、實現今年經濟運行好的開局。