立法院會期原訂今日結束，國民黨團昨拒簽今年度中央政府總預算案協商結論，主張應優先討論政院版《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》特別條例及特別預算案，再處理總預算案；民進黨團主張先通過總預算，立院要延會或開臨時會處理，再請院長召集朝野協商。對此，民眾黨團呼籲藍綠別再打假球行政治盤算，應盡快通過總預算案，而特別條例也該嚴審不應倉促通過。

民眾黨團總召邱臣遠指出，總預算協商期間各黨攻防他都尊重，但民眾黨身為務實政黨，認為總預算仍要通過，呼籲藍綠兩黨別打假球、過多政治盤算。而特別條例應建立在優先還債、合理公平的社會分配的兩大原則之下，決策過程大撒幣，完全沒有以民為本，民眾黨團主張必須嚴審。

幹事長張其祿質疑，執政黨為了救民意而發現金，雖然並非不能發，因為確實有超徵事實，應把經濟果實跟民眾共享，但根據預算法，特別條例不能亂編，必須用在國防緊急設備、經濟重大變故、重大災變等㤶物，當前執政黨在外界壓力下編列特別條例，甚至實施到2025年，屆時蔡政府都卸任了，這是不是又是空白授權的大支票？

「如果國人對於紓困或還稅還是停留在制定特別條例解決，國家財政不會安穩、正常化。」副總召賴香伶批評，所謂的特別條例、特別預算，在蘇內閣任內已經從過去的例外變常態，不免讓大家擔心，空白支票由他們寫，把總統意志貫在法律條文裡面，讓人大開眼界，而普發現金不過就是用來解決民意反彈、轉移不滿的工具。

邱臣遠憂心，內閣即將改組，未來可能由前副總統陳建仁接任，「到底蘇規陳隨不隨」，新任閣員是否接受目前政策安排，都是未定之天，有非常多細節要報告，不是透過壓線式、包裹式的送案，把鍋甩到立法院，要求所有在野黨背書做橡皮圖章，順順通過特別條例就好。

他也奉勸行政院長蘇貞昌，別再勸戀權位，盡快在總預算三讀後請辭，即便總統慰留後也不要答應，應華麗轉身。