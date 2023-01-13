Great defense leads to transition offense 💨 pic.twitter.com/FmpSpxfVfd — Boston Celtics (@celtics) January 13, 2023

東區排名前兩名球隊13日在布魯克林正面對決，結果還是東區龍頭「綠衫軍」塞爾提克技高一籌！塔圖貢獻20分、11籃板與5助攻，史馬特與布羅格登各拿16分，帶領塞爾提克109比98力挫地主籃網，勇奪5連勝，續以31勝12敗穩居聯盟與東區龍頭。

兩隊目前各少一名主將壓陣，籃網沒了杜蘭特(膝傷)，塞爾提克也沒有傑倫布朗(大腿拉傷)，不過塞爾提克仍靠塔圖半場14分、懷特12分，打完上半場，取得60比57領先，厄文半場也幫籃網進帳14分，華倫13分，班西蒙斯傳出10助攻。

雙方僵局直到末節才打破，塞爾提克末節一開始打出12比2猛攻，轉眼取得96比84領先，儘管隨後厄文領軍嘗試反撲，可惜懷特最後1分13秒投進三分外線，加上葛蘭特威廉斯最後47秒上籃取分，重新擴大領先差距到13分，比賽大局底定。

塞爾提克全隊6人得分上雙，除了塔圖、布羅格登與史馬特，懷特也拿15分、7籃板，葛蘭特威廉斯12分，柯內特11分；籃網以厄文24分最高，華倫20分，喬哈里斯18分，塞斯柯瑞與歐奈爾各拿11分，班西蒙斯得分掛零，卻有13助攻與9籃板。