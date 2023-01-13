好市多會員卡全球通用，一名網友去日本玩的時候，順便去日本好市多逛逛，結果卻發現台人超愛買的神物，竟比台灣的售價便宜了足足800元台幣，讓他立刻搬了20罐回家，引起網友討論。

一名網友昨天在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，去日本看展順便去逛好市多，台日好市多有3點不同，第一個是燈光，日本好市多燈光較暗，和台灣超亮的燈光很不一樣；第二點就是日本人逛好市多節奏慢慢的，大家都很客氣，但台灣則是經常很塞，民眾趕趕趕；最後就是日本好市多試吃的攤位少很多。

該網友表示，這次去日本好市多主要是想看有沒有台人最愛買的「合利他命」，結果發現好市多會員每人上限10罐，然後因為是觀光客，拿護照可退稅，換算下來一罐270顆約台幣1100元，台灣好市多則是一罐280顆1900元，價差了800元，相當划算，因此他和朋友一起去，2張卡就直接買了20罐。

貼文引起網友討論，不少人大嘆價格很划算，感謝原PO的分享，但也有網友指出，日本的藥妝店也有賣同樣的東西，一罐的價格約是台幣940元到1100左右，各個藥妝店的價格會有落差，因此似乎沒必要特別跑到好市多買。

另有許多網友歪樓說，原PO拍的照片中，有一張是日本好市多賣的雞蛋，20顆雞蛋售價約台幣145元，讓不少人看了吐槽說「那個蛋價，真實反映台灣政府的無能！」