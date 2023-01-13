Cosplay真實搶案！瑪莎拉蒂V怪客搶銀行 遭逮只剩「目屎哪滴」

高雄市鼓山區去年2月11日發生一起銀行搶案，男子駕駛保時捷跑車、持改造槍枝喝令行員交出金錢，轄區警方透過警銀聯防在2分鐘內迅速到場，在警、銀攜手合作下迅速制伏歹徒，成功化解危機。年關將屆，鼓山警分局為強化金融機構自我防衛觀念及員警的緊急應變能力，提升線上巡邏警力反應與攔截圍捕速度，在昨(12)日下午，結合臺灣銀行鼓山分行舉辦「金融機構防搶演練」，藉由實境演練，讓執勤員警及銀行行員熟悉狀況處置及應變作為，避免人員傷害及財物受損。

本次演練cosplay去年初的銀行搶案，由刑警假扮歹徒，身穿帽T外套、戴著V怪客的面具，駕駛租來的「瑪莎拉蒂」跑車來到銀行門口，持槍要脅行員交付金錢，才有辦法跑得快。演練過程中由銀行幹部與歹徒進行對話來拖延時間，其他行員伺機報案，爭取員警趕抵現場的時間，轄區派出所員警及偵查隊則以最快速度趕赴現場，與脅持警衛的V怪客對峙，一番周旋後，警方以「想想家人」的親情攻勢，軟化歹徒的心房，進而迅速上前壓制，當場上銬逮捕並帶回偵辦，讓V怪客只能看著跑車、搖著頭〝目屎哪滴〞。

鼓山警分局為強化金融機構自我防衛觀念及員警的緊急應變能力，用詼諧手法仿真提升線上巡邏警力反應與攔截圍捕速度。(戴志揚翻攝)

鼓山警分局長蔡鴻文表示，年關將近，各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金進出，民眾也會提取大量現金，容易成為歹徒覬覦的目標；此次演練是「112年加強重要節日安全維護工作」重要的一環，除了宣示警方維護金融機構安全的決心與能力之外，也呼籲民眾在年節期間應提高警覺，存、提鉅額款項時，應盡量多利用轉帳或匯款方式，避免攜帶大量現金。年節前後，各地警方都會提供護鈔服務；也提醒民眾「財不露白、危險不來」，高雄市政府警察局鼓山分局陪您一起過好年。