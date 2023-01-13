「館長」陳之漢3年前遭槍手劉丞浩開槍，檢警追查出竹聯幫寶和會是幕後指使主謀，最高法院駁回上訴，依殺人未遂等罪將劉丞浩判處15年6月徒刑，指使殺人的寶和會組長施俊吉判刑16年，寶和會長林修伯及副會長梁智勝依參與犯罪組織罪各判刑1年。全案定讞。

檢方起訴指控，寶和會靠放貸、酒店圍事等活動壯大聲勢，並持續從事槍擊殺人、傷害、恐嚇等不法暴力犯罪，受不明原因請託槍擊陳之漢，施俊吉籌畫任務安排劉丞浩犯案等。

2020年7、8月劉加入陳之漢經營的健身館後，多次觀察陳的作息，並藉故發生衝突，陳8月間忍不住開直播揚言提告，施見時機成熟便開始執行任務，劉也曾傳訊友人稱「我會消失一陣子，請幫我照顧家人」後，到健身館埋伏朝陳頭部、身體連開3槍，轉身搭車投案。

檢警追查發現，施不僅參與該案，還曾策畫另2起槍擊、恐嚇案，2019年也與寶和會成員擄走「紅景天吸金案」主嫌謝忠奇禁1個多月，逼迫交出1000多萬贖金才放人。