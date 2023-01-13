韓國偶像劇天后朴信惠去年一月與崔泰俊結婚，並在五月誕下一子，就未再出現在公開場合，近日她產後首度回歸，為梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）站台，還特別挑選腰部透明絲紗鏤空設計的小禮服，秀出纖細柳腰，展現她產後迅速恢復的好身材。

梵克雅寶日前在首爾舉辦「時間的詩篇之旅」（A journey through the Poetry of Time）時尚派對，以「相遇情人橋」（Encounter on the lovers’bridge）為主題，邀請愛情事業兩得意、又初為人母的朴信惠擔任晚宴嘉賓，更添夢幻浪漫之美。

朴信惠當天配戴梵克雅寶Maiolica項鍊、Kiss at the balcony鑽石耳環和Lady Arpels Planetarium腕表，展現迷人優雅美態，其中Ｍaiolica項鍊的主石是一顆42. 86克拉的祖母綠切割藍寶石，奢華破表、貴氣逼人。

朴信惠產後復出 為梵克雅寶站台，穿腰部透明絲紗鏤空設計的小禮服秀柳腰。（Van Cleef & Arpels提供）