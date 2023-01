韓國偶像劇天后朴信惠去年一月與崔泰俊結婚,並在五月誕下一子,就未再出現在公開場合,近日她產後首度回歸,為梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)站台,還特別挑選腰部透明絲紗鏤空設計的小禮服,秀出纖細柳腰,展現她產後迅速恢復的好身材。

梵克雅寶日前在首爾舉辦「時間的詩篇之旅」(A journey through the Poetry of Time)時尚派對,以「相遇情人橋」(Encounter on the lovers’bridge)為主題,邀請愛情事業兩得意、又初為人母的朴信惠擔任晚宴嘉賓,更添夢幻浪漫之美。

朴信惠當天配戴梵克雅寶Maiolica項鍊、Kiss at the balcony鑽石耳環和Lady Arpels Planetarium腕表,展現迷人優雅美態,其中Maiolica項鍊的主石是一顆42. 86克拉的祖母綠切割藍寶石,奢華破表、貴氣逼人。

朴信惠產後復出 為梵克雅寶站台,穿腰部透明絲紗鏤空設計的小禮服秀柳腰。(Van Cleef & Arpels提供)