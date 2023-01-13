買早餐被撞死！22歲嫌「酒駕棄車逃逸」 警循線逮到人了

基隆男子出門買早餐遭撞死，肇事車輛竟逃逸，後來警方發現肇事車輛被棄置，往下追查果真找到車主的22歲兒子涉案，酒測值達0.06mg/l。（警方提供）

基隆男子出門買早餐遭撞死，肇事車輛竟逃逸，後來警方發現肇事車輛被棄置，往下追查果真找到車主的22歲兒子涉案，酒測值達0.06mg/l。（警方提供）

基隆昨（12日）清晨5時發生一名男子出門買早餐遭撞噴飛數公尺，救護車到場已無生命跡象，送醫宣告不治，而肇事駕駛竟逃逸無蹤，後來警方在路邊發現肇事車輛，往下追查果真找到車主的22歲兒子涉案，酒測值達0.06mg/l，將依公共危險罪及過失致死罪送辦。

據了解，中正路靠正濱漁港附近昨（12日）上午5時50分左右發生一起交通事故，50餘歲的陳姓男子遭車輛撞擊，警方獲報後趕到現場，陳姓男子已經沒有生命跡象，經通報消防單位協助送醫仍宣告不治。

警方調閱周邊監視器後，發現肇事的是一部白色自小客車，不明原因從右側車頭撞上了陳男，事發當時陳男拋飛數公尺，倒臥路邊；警方透過畫面掌握到了肇事車車牌，上午找到了肇事車輛，車頭及擋風玻璃明顯有發生事故的痕跡，車輛的右前葉子板有明顯的撞擊痕跡，右後視鏡也已撞飛，顯見當事撞擊力道之大。

據悉死者當時一早出門買早餐卻不性遭撞、送醫不治，警方事後找到肇事的白色小客車，追查發現高姓車主的兒子（22歲）涉嫌重大，前往住處將他帶回偵辦，高嫌經接受吐氣酒精濃度測試值達0.06mg/l，全案詢問後依公共危險罪及過失致死罪嫌移送台灣基隆地方檢察署偵辦。