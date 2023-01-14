【愛傳媒簡秀枝專欄】定位為服務東南亞地區的畫廊及收藏家的新加坡Art SG，首度開張，超過160家畫廊參加，1月11日舉行貴賓預展，熱鬧滾滾。

近一半參展畫廊來自亞洲，另一半才是其他地區，不乏國際大畫廊老闆親自出動，熱情感人。像美國佩斯畫廊馬克．格里姆徹（Marc Glimcher）、義大利長青畫廊馬里奧・克里斯蒂阿尼（Mario Cristiani）、比利時霍夫肯畫廊老闆澤維爾・霍夫肯（Xavier Hufkens）、奧地利的薩德斯． 侯巴克畫廊（Galerie Thaddaeus Ropac） 薩德斯． 侯巴克 、瑞士籍香格納畫廊勞倫斯·何浦林（Lorenz Helbing），盛況有如回到2019年台北當代藝博會首展，國際畫廊躍躍欲試。

疫情蔓延3年，改變了許多事，號稱新加坡全面開放後第一個大型藝博會，又逢中國大陸解封，出國潮再起，Art SG不但成為體驗藝術，同時也是體驗與畫廊實地交流的機會，果然人氣匯聚。

Art SG在新加坡，很明顯替代3年前的Art Stage ，以新加坡的新移民，外加東南亞國家的藝術需求及藏家本位為大宗。而新加坡向來以效能見長、守法意識強烈，公立美術館經營有成，周邊旅館、交通等配套完善，不但畫作進出海關，速度很快，新移民帶著高淨值客源，令人羨慕，例如近年從中國大陸、香港移居新加坡的有錢人、金融醫療專才齊聚星城，還因為防疫作得好，印尼等東南亞國家，不少搬去定居。

不過，近期物價上漲，8%的交易稅，參加Art SG藝博會的成本，不算便宜。在目前優劣參半的競爭條件中，Art SG交易成果，令外界好奇不已。

這回，包括耿畫廊、TKG+、誠品、尊彩、 谷公館、非畫廊、路由等7家畫廊，參加新加坡Art SG藝博會，是在試水溫，也是嘗試開發台灣以外的新客群，勇氣與熱忱，值得肯定。

耿桂英、吳悅宇、邱耀正一門三傑，卡了兩個攤位，霸氣十足，尤其蘇笑柏大作成排，甚為吸睛；趙琍帶著黃本蕊的兔子「尼尼」，兔年推兔，可愛破表；陳菁瑩請出藝術家李重重、徐永旭坐鎭現場，誠意感人；谷浩宇帶著蔣勳、韋嘉與簡翊洪等多位台灣年輕藝術家，展現理想；而非畫廊簡丹精挑藝博會，力推侯玉書，用心良苦；路由藝術洪緹婕向來以小博大，推出許多國際藝術家，都是亮點所在。

大家熟悉的任天晉（Magnus Renfrew）、岳鴻飛（Robin Peckham），穿梭在會場，對於該藝博會的熱鬧登場，倍感欣慰，但成敗還是看最後結果。他們盡人事，也只能聽天命了。

作者為典藏雜誌社社長

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