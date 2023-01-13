喉嚨痛很惱人，如何減緩症狀一般都是靠口服藥物，有醫師整理5類緩解喉嚨痛的方式，包括口服藥、噴劑、喝水、吃冰塊、冰淇淋、用鹽水漱口，都能輔助減緩不適感，他並強調喉嚨痛期間，多喝水是最重要的。

腎臟科醫師林于翔在其臉書粉專「醫生漫畫家阿毛」，根據其個人經驗分享緩解喉嚨痛的5類方法，包括口服藥、噴劑、漱口水、飲品、健康食品，其中最有效的是口服藥，因喉嚨處於急性發炎狀態，吃普拿疼多半是沒有效的，此時應該要使用抗發炎藥物，例如非類固醇消炎藥、類固醇等，緩解疼痛的效果明顯，且可以維持數小時。

圖／取自「自醫生漫畫家阿毛」臉書粉專

至於噴劑，他舉例，蜂膠噴劑雖能減輕喉痛，但時效偏短，半小時到1小時就會想再噴。漱口水可使用優點漱口水或用鹽水漱口，優碘漱口水可減少病毒量，雖無立即減痛效果，但能夠從學理上改善病程，因此推薦使用。

至於飲品部分，林于翔將水、蜂蜜檸檬水、冰塊、冰淇淋、防疫茶也列入名單中，「多喝水一定是最重要的」，多喝水可維持感染期間各個器官的健康，尤其有吃非類固醇消炎藥時，一定要多喝水來保護腎臟，其他的各式飲品或健康食品大多是輔助減痛的角色，而且都無法持久。

但他仍建議可以多方嚐試，找到自己喜歡的或有效的，「畢竟這些天然溫和的食品或飲品可以多少縮短西藥的使用，減少副作用。」