調查官余正煌自訴前新竹市長林智堅涉侵害著作權，更指控民進黨聯合公司一同對付他，而林智堅在台大國發所的指導教授、國安局長陳明通除在國會喊冤，也委託律師稱侵害著作權言論與事實不符。對此，民眾黨團立法院副總召賴香伶13日受訪時聲援余正煌，痛批國家沒救了，也質疑陳明通隔空指揮辦案，應自請離職申請調查。

林智堅的論文抄襲風波仍未平息，陳明通日前出席朝野協商時強調，「林智堅的案子，很確定是一個冤案」，引發外界熱議。民眾黨團立法院總召邱臣遠質疑，陳明通曾在國會殿堂上說過「陳局長不回答陳教授的問題」，如今卻狠狠打自己一巴掌，在審預算期間講這番話，非常不適當，他要給予譴責。

邱臣遠指出，林智堅論文案破壞學術倫理在國內掀起巨大風波，甚至讓在職專班汙名化，陳明通身為指導教授應負起責任，而教育部也該如此，並盡快盤點當前機制是否出問題，若繼續硬拗下去，最緊張的應該是民進黨民意代表和立委。

他表示，此案已進入訴訟程序，會尊重司法審判，雖然相關人事任命權利是總統職權，但此事件掀起政治、社會巨大的風波，但陳明通官位在蔡英文底下仍舊穩如泰山，有愧於蔡英文積極回應民意的原則，實在是心口不一，說一套做一套。

賴香伶也聲援余正煌，她指出，據傳黨要聯合公司一同對付余，「真的覺得這個國家沒有救了」，一個調查官因為論文事件深陷巨大壓力，單位沒有給予協助和法律支持，還要讓當事人背負可能考績打乙，無疑是荒腔走板的職場關係，也是對待受害者的不正確做法。

賴香伶說，陳明通在國會殿堂喊冤也有隔空指揮辦案之嫌，對方認為現在的訴訟標的應從抄襲案變成是否涉著作權，這種高明指點、隔空辦案的做法，「陳明通局長應該自請辭職申請調查。」