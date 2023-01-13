寬量國際（QIC）延攬Jose Lanuza擔任美國首席代表，寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，作為全台灣中小企業資本市場解決方案最佳提供者，確信好的關係對於連接亞洲中小型股與全球投資人至關重要，因此，繼與全球最大投票代理徵集及公司治理顧問Georgeson進行策略聯盟合作之後，去年12月起也延攬Jose Lanuza擔任美國首席代表。

李鴻基指出，Jose Lanuza在1995～2022年期間，在霸菱、麥格理證券、RBS、CIMB的美國紐約與舊金山等地擔任美國機構亞洲證券銷售員，更於2014至2022年擔任CIMB美國的董事總經理與執行長職務，過去27年的股票銷售資歷，Jose Lanuza與北美機構投資人建立了深厚的關係，在加入寬量國際團隊後，可以快速行銷更多台灣優質企業給美國長線機構投資人。

Jose Lanuza則表示，對很多機構投資人來說，2021年全球股市重挫帶來很多進場找優質公司，包含中小型公司長線買點的機會，寬量國際過去幾年積極耕耘這些台股潛力新星，並將這些公司介紹給全球投資人，我們期待在未來能更積極地讓這些公司獲得北美投資人的關注。